Wędkarz przypadkiem pobił rekord świata. Gigantyczna zdobycz!

Jim Frazetti – mieszkaniec Crownsville (hrabstwo Anne Arundel w stanie Maryland) – pobił rekord, wyciągając z oceanu wielkiego sierpika (Coryphaena equiselis). Spędził na łowieniu jeden dzień, ale wystarczył on, by zapamiętał go na zawsze.

Pasjonat został uhonorowany zaszczytnym tytułem – w ramach FishMaryland (program nagród wędkarskich, prowadzony przez Departament Zasobów Naturalnych stanu Maryland w USA, mający na celu promocję rekreacyjnego wędkarstwa i zachętę do eksplorowania lokalnych łowisk).

Co ciekawe, Frazetti początkowo nie był świadomy tego, że ustanowił nowy rekord. Złowioną przez siebie rybę umieścił bowiem na desce do filetowania. Przyjrzał się jednak uważniej sierpikowi i zrozumiał, że może być świadkiem czegoś wyjątkowego.

Wędkarz złowił rekordowego sierpika. C. equiselis ważył dwukrotnie więcej niż poprzedni rekord

Mieszkaniec Ameryki zaczął wydzwaniać do okolicznych sklepów wędkarskich i pytać sprzedawców, czy mają w ofercie specjalne wagi z certyfikatem, zatwierdzone przy stwierdzaniu rekordów. W końcu dopiął swego i kupił taki specjalistyczny sprzęt w Annapolis. Wyszło na jaw, że jego C. equiselis waży siedem funtów i osiem uncji (około 340 gramów). To aż dwa razy więcej niż poprzedni rekord Meryland. Pobicie wcześniejszego wyniku potwierdzone zostało już oficjalnie przez Department of Natural Resources – podaje serwis thebanner.com.

Tego samego dnia Frazetti otrzymał też tytuł Master Angler – najwyższe z trzech wyróżnień przyznawanych w programie FishMaryland. Z informacji, które mediom przekazał DNR wynika, że jest on jedynym mieszkańcem stanu, który pobił rekord i otrzymał MA podczas jednej wyprawy.

– Miałem szczęście złowić kilka naprawdę wyjątkowych okazów. (...) I mam nadzieję, że złowię jeszcze więcej – zaznaczył pasjonat, cytowany przez dziennikarzy.

