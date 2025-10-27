Rekordowa ryba nie musi być wielka. Ta mierzyła zaledwie 20 cm

Choć może wydawać się nieprawdopodobne, rekordowa ryba wcale nie musi być ogromna. Joe Johnson ustanowił rekord stanu Kentucky, łowiąc mierzącego 20 centymetrów i ważącego zaledwie 70 gramów klenia rzecznego (Nocomis micropogon). Do jego złowienia ryby użył specjalnego lekkiego sprzętu.

Kleń rzeczny nie figuruje w światowych rekordach IGFA z powodu niewielkich rozmiarów i ograniczonego zasięgu występowania. Dorasta do około 32 cm i występuje przede wszystkim w Ameryce Północnej – w zlewiskach Atlantyku od Susquehanna do rzeki James, w basenie Wielkich Jezior, dorzeczu Ohio oraz północnej Georgii i Alabamie.

„Micro fishing” zdobywa popularność. Czym jest?

Łowienie rekordowow małych gatunków to element tzw. „micro fishingu”. Skupia się on na rybach, które zwykle są pomijane przez innych. Chodzi przede wszystkim o różnorodność gatunkową, minimalistyczny sprzęt, unikalne łowiska i szansę na wpisanie się do księgi rekordów.

Co ciekawe, taka forma łowienia jest bardzo popularna. Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez amerykański stan Maryland, aż 25 proc. ankietowanych wędkarzy zadeklarowało, że regularnie uprawia „micro fishing”, a 18 proc., że woli małe ryby od tych większych.

Prawdziwy mistrz „micro fishingu”. Ma 250 rekordów

Jednym z mistrzów tej dyscypliny jest Steve Wozniak, który posiada aż 250 mikro rekordów, w tym 126 aktualnych. Łącznie to 177 gatunków z 31 krajów. Jego łowy obejmują głównie ryby ważące poniżej 0,9 kg, ale także cięższe. Specjalizuje się on w nietypowych gatunkach, pochodzących od z Singapuru po Tajlandię.

A wśród mikro rekordów naprawdę jest w czym wybierać. Przykładowo w stanie Kentucky aktualne mikro rekordy wynoszą: Hypentelium nigricans – 0,79 kg, Morone mississippiensis – 0,64 kg, Catostomus commersonii – 0,74 kg i Notemigonus crysoleucas – 0,20 kg. Większość z tych gatunków jest na tyle mało popularna, że nawet nie posiada polskich nazw.

