Wędkarz złowił sumika błękitnego. Pobił 21-letni rekord. „Potwór”

Kilka dni temu głośno stało się o dwóch wędkarzach z Polskiej Akademii Wędkarstwa, którzy wyciągnęli z Zalewu Rybnickiego suma o gigantycznych rozmiarach. Ryba miała 292 cm długości i chociaż nie została zważona, szacuje się, że jej waga mogła przekraczać nawet 130 kg. O tym połowie rozpisywały się nie tylko polskie media, ale także zagraniczne, ponieważ dzięki gigantycznemu sumowi wędkarze ustanowili nie tylko rekord Polski, ale także Europy i świata.

Polacy z rekordem świata. Złowili gigantycznego suma

– Kiedy dowiedzieliśmy się o zawodach pod Rybnikiem, długo się nie zastanawialiśmy. Zalew Rybnicki to nie lada gratka dla wędkarzy, zwłaszcza że na co dzień nie wolno tam wędkować z łodzi – opowiadają Krzysztof Pyra i Adrian Gontarz w rozmowie z se.pl.

Mężczyznom marzyło się złowienie dużego suma. Dzień wcześniej ich znajomy złapał prawie dwumetrowy okaz. – Chcieliśmy także złowić fajną rybę. No i się udało – relacjonują. Ryba została wypuszczona na wolność.

Rekord połowu sumika niebieskiego pobity! Wcześniejszy miał 21 lat

W ostatnich dniach rozgłos zyskał także inny rekord. George Thompson, wędkarz z Iowa – stanu w centralnej części USA – po zaciętej walce, która trwała 35 minut, wyciągnął z wody rybę o wadze ponad 47,5 kg i długości ponad 152 cm. Tym samym mężczyzna ustanowił nowy rekord stanu, jeśli chodzi o połów sumika niebieskiego, a ryba została okrzyknięta „potworem”.

Dla stanu Iowa jest to nie lada wydarzenie, ponieważ wcześniejszy rekordzista cieszył się tytułem przez 21 lat. Złowiony przez niego okaz ważył ok. 45,8 kg, a długość ryby przekraczała 134 cm. Po tym, gdy zostały wykonane oficjalne pomiary sumika, aby jego gabaryty były potwierdzone i stały się podstawą do uznania nowego rekordu, został ponownie wpuszczony do wody.

