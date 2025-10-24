Wędkarz złowił w Odrze gigantycznego suma. Taki kolor ryby to rzadkość

Piotr Boufał to wędkarz z Dolnego Śląska, który znany jest „w środowisku” z imponujących połowów suma pospolitego (europejskiego).

Jego prywatny rekord Silurus glanis wynosi 253 centymetry. Złowił go w rzece Rioni w Gruzji. Poprzednim osiągnięciem, które też jest warte odnotowania, to sum wyciągnięty z Ebro w Hiszpanii, który miał 250 cm.

Mamy drugą połowę października, która jest dobrym czasem dla pasjonata. Raz za razem – na Instagramie i Facebooku – chwali się on swoimi sukcesami. Niedawno udało mu się podjąć z Odry wielki okaz. Zanim sum trafił na łódkę, Boufał czuł już na wędce rozmiar suma. Kolejna ryba wyróżniała się na tle innych wyjątkową cechą.

Wędkarz z Polski wyciągnął z Odry suma o trofealnym rozmiarze

Na krótkim filmie, który opublikowany został w mediach społecznościowych, możemy podziwiać pasjonata z Lubina podczas pracy. Przy wędkowaniu towarzyszył mu kolega.

Gdy sum chwycił za haczyk, Boufał wiedział już, że to będzie „dobra ryba”. Czuł siłę, z jaką ta walczy – naciąga wędzisko. – Dwója będzie na pewno – rzucił podczas walki, mając na myśli okaz o co najmniej dwumetrowej długości.

Zmagania wędkarza trwały odpowiedni czas i trochę go wymęczyły, ale zdecydowanie było warto, co widać po jego uśmiechu. Dobry humor udzielił mu się szczególnie w momencie, gdy blisko lustra wody zobaczył całą sylwetkę suma, szacując, że ma on 220-230 cm. Na nagraniu nie podano jednak dokładnych wymiarów ryby.

Sum o takim kolorze to rzadkość

Mniej więcej w tym samym czasie Boufał opublikował na Instagramie fotografię innego suma, którego złowił. Okaz był nieco większy – miał ponad 240 cm. Z pewnego powodu ryba rzuca się jednak w oczy. „Ten kolor!” – zwrócił uwagę pasjonat. „Smolny” – zauważył w komentarzu internauta.

instagram