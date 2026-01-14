Tajemniczy obiekt zmierza ku Słońcu. Czy to będzie hit 2026 roku?

Kometa oznaczona jako C/2025 R3 (PanSTARRS) jest dziś mało znana nawet wśród miłośników astronomii. Wiele wskazuje jednak na to, że w 2026 roku może stać się najgłośniejszym zjawiskiem na nocnym niebie. Obiekt zbliża się do Słońca i stopniowo zwiększa swoją jasność. Wiadomo już, kiedy będziemy mogli zaobserwować go na niebie.

Kometa została po raz pierwszy zidentyfikowana 8 września 2025 roku na zdjęciach wykonanych przez system Pan-STARRS. To zestaw dwóch teleskopów o średnicy 1,8 metra, umieszczonych na szczycie wulkanu Haleakalā na Hawajach. Jak podaje portal livescience.com, obecnie kometa znajduje się w odległości około 348 milionów kilometrów od Ziemi, pomiędzy orbitami Marsa i Jowisza.

Gość z Obłoku Oorta i niepewne prognozy

Astronomowie zaliczają C/2025 R3 do komet długookresowych. Prawdopodobnie pochodzi ona z Obłoku Oorta – odległego rezerwuaru lodowych obiektów, który otacza Układ Słoneczny. Takie komety pojawiają się w pobliżu Słońca bardzo rzadko, często w odstępach liczonych w tysiącach lat.

Dokładny przebieg orbity obiektu nadal jest analizowany. To sprawia, że przewidywanie jego przyszłej jasności i widoczności obarczone jest sporą niepewnością. Kluczowe okażą się najbliższe miesiące oraz zachowanie komety w pobliżu Słońca.

Peryhelium w kwietniu. Czy będzie widoczna gołym okiem?

Najważniejszy moment wędrówki komety nastąpi 20 kwietnia, gdy znajdzie się ona w peryhelium, czyli w punkcie orbity położonym najbliżej Słońca. Minie wtedy naszą gwiazdę w odległości około 76,3 miliona kilometrów, pomiędzy orbitami Merkurego i Wenus. Tydzień później, 27 kwietnia, kometa zbliży się do Ziemi na około 70,8 miliona kilometrów.

Szacunki dotyczące jasności obiektu są bardzo rozbieżne. Część astronomów zakłada, że osiągnie ona wielkość gwiazdową około 8, co oznacza widoczność jedynie przez lornetkę lub teleskop. Bardziej optymistyczne prognozy mówią nawet o wielkości 2,5, co pozwoliłoby dostrzec kometę gołym okiem. Istotne może być zjawisko rozpraszania światła do przodu, które czasem znacząco zwiększa blask komet znajdujących się między Ziemią a Słońcem.

Bardzo możliwe, że najlepsze warunki do obserwacji przypadną około 17 kwietnia, gdy Księżyc znajdzie się w nowiu i niebo pozostanie wyjątkowo ciemne. Podczas największego zbliżenia do Ziemi obserwacje mogą być utrudnione z powodu bliskości Słońca. Kolejna szansa może pojawić się na początku maja, głównie dla obserwatorów z południowej półkuli.

W czasie przelotu kometa będzie widoczna w gwiazdozbiorze Ryb, poniżej charakterystycznego Wielkiego Kwadratu Pegaza. Ponieważ w 2026 roku nie zapowiada się wiele spektakularnych przelotów, C/2025 R3 może otrzymać miano „Wielkiej Komety 2026 roku”.

