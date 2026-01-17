Suknie na studniówkach są „zbyt seksowne”? Ekspertka wyraziła zdecydowany pogląd

Kamińska-Radomska to ekspertka w temacie stylu, savoir-vivre’u i wystąpień publicznych. W telewizyjnym show doradzała też młodym dziewczynom, nabrać ogłady i zamienić się w damę. Trudno o lepszą osobę do oceny strojów młodych dziewczyn, które często nie do końca wiedza, jak ubrać się na studniówkowy bal.

Jak na studniówkę ubrać mają się mężczyźni?

Jak podkreślała w rozmowie z „Faktem” specjalistka, do studniówki przygotowywać można się znacznie wcześniej, niż dopiero noc przed imprezą. Miała na myśli szczególny sposób zachowania przy stole i podczas całego wydarzenia. — Będąc już na studniówce, jest za późno, by myśleć o dobrych manierach, o savoir-vivrze, dlatego, że jeżeli tylko „odkurzamy” te zasady — tuż przed jakimś wydarzeniem albo z nastawieniem właśnie na konkretne wydarzenie — to niestety maniery, które wtedy prezentujemy, będą sztywne i sztuczne – zauważała.

Wypowiedziała się również o ubiorze młodych ludzi. — Z tego, co obserwuję, widzę, że strój jest na poziomie black tie, czyli półformalnym. Oczywiście, jeżeli jest ustalony dress code, to obowiązuje on wszystkich — zarówno kobiety, jak i mężczyzn, czyli wszystkich uczniów. I uwaga: również nauczycieli, bo oni także biorą udział w studniówce i mają za zadanie dawać dobry przykład – przypominała.

– Otóż black tie to strój dla mężczyzny oznaczający smoking, czarną muszkę, białą koszulę, lakierki, spodnie z jednym lampasem oraz pas hiszpański albo kamizelkę. I to byłoby na tyle. Natomiast to, co widzę u młodych mężczyzn na studniówkach, to niekoniecznie smokingi, lecz garnitury. Do tego panowie zakładają czarne muszki, co nie do końca jest właściwe, ponieważ czarną muszkę zakłada się tylko do smokingu. Ale można tu przymknąć oko i spojrzeć na to z pewnym zrozumieniem — młodzi panowie przynajmniej się starają – stwierdziła – zwracała uwagę.

Jaka sukienka na studniówkę?

– Jeżeli chodzi o kobiety, to najlepszym wyborem będzie suknia wieczorowa. I rzeczywiście — panie zwykle występują na studniówkach w takich kreacjach. A to, co nie do końca jest właściwe, to fakt, że często są one zbyt seksowne. A „seksowne” nie jest eleganckie – podkreślała Kamińska-Radomska.

– Przy stroju półformalnym, poza długą suknią, kobiety mają jeszcze do wyboru sukienki wieczorowe do kolan lub spodnium o charakterze wieczorowym, ale są to już raczej wariacje na ten temat. Klasyczna suknia wieczorowa to suknia do ziemi i panie rzeczywiście takie zakładają. Jeżeli natomiast chodzi o „seksowność”, to problemem są zbyt głębokie dekolty, za dużo odkrytego ciała i zbyt wysokie rozcięcia. Tego po prostu nie powinno być – podsumowała zdecydowanie.

