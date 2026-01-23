Mężczyzna próbował pogłaskać dzika. Szokujące nagranie obiegło sieć

W środę 21 stycznia wieczorem w Legionowie w pobliżu tunelu od ulicy Targowej pojawiło się stado dzików. Portal legio24.pl donosi, że jeden z dorosłych osobników oddzielił się od reszty i podchodził do obserwującego zwierzęta mężczyzny. W sieci znajdziemy nagranie, na którym widać jak człowiek i zwierzę ostrożnie zbliżają się do siebie.

Dziki w Legionowie. Służby apelują do mieszkańców

Na szczęście dla mężczyzny, dzik zachowywał się spokojnie, nawet kiedy dołączył do niego młodszy osobnik. Zwierzęta były równie ciekawe co człowiek i nie zareagowały agresywnie. Widać wyraźnie, że przechodzień próbuje pogłaskać dużego czworonoga, ale zwierzę za bardzo się go boi.

Warto pamiętać, że łagodne zachowanie dzików nie jest regułą. Podobne spotkania mogą kończyć się bardzo różnie, często w sposób niebezpieczny dla człowieka. Eksperci podkreślają też, że dzików nie powinno się głaskać, nawet jeśli zachowują się podobnie do oswojonych zwierząt. Ich natura wciąż jest nieprzewidywalna i stwarza zagrożenie dla ludzi.

Dzików nie wolno też dokarmiać, ponieważ przyzwyczajają się do ludzi i dostarczanej przez nich żywności. W ten sposób powodujemy, że ściąga ich do miast coraz więcej, co doprowadzić może do przykrych sytuacji zarówno dla ludzi, jak i samych zwierząt. Na widok dzika w pobliżu ludzkich osiedli najlepiej od razu złapać za telefon i zawiadomić Straż Miejską lub bezpośrednio Lasy Miejskie. Gdy jednak jesteśmy świadkami groźnej sytuacji z udziałem zwierząt, można od razu dzwonić na numer alarmowy 112.

