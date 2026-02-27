Nauczycielki atakują rodziców? Kontrowersyjne słowa o dzieciach wywołują burzę

Dla wielu rodziców pozostawienie pociechy w przedszkolu jest jedyną opcją – muszą bowiem pełnić obowiązki zawodowe, poza tym często nie mogą zostawić dzieci pod opieką dziadków czy innych osób.

Du swego czasu opublikował artykuł o nauczycielach, którzy dzielą się swoim oburzeniem z opiekunami prawnymi. „Po co mieć dzieci, skoro nie ma się na nie czasu" – pytają wprost, na co ci nierzadko reagują złością i poczuciem niesprawiedliwości. Jakim prawem ktoś ich ocenia? Ich sytuacja zawodowa i prywatna, która wpływa permanentny brak czasu, to często nie ich wina, ale m.in. pracodawców, którzy nie dają im elastycznych godzin pracy. Są też osoby, które do tego wszystkiego wychowują swoje pociechy samotnie i nie mają wsparcia bliskich.

Po publikacji artykułu do redakcji zgłosiły się anonimowe kobiety. I podzieliły się z portalem swoimi przemyśleniami.

„Takie są realia”

„Nasz czas pracy to osiem godzin dziennie plus dojazd i powrót. Nauczyciel w przedszkolu pracuje około 22 godziny w… tygodniu – to może niech się nie wypowiada. A że dzieci jest coraz mniej to właśnie dlatego, że pracujemy bardzo dużo – o ile już pracę znajdziemy. (...) Wyjechać z domu trzeba o 5:00 rano, a powrót jest po 17:00. W dobrych warunkach. To błędne koło. Jednak takie są realia i jeszcze trzeba wysłuchiwać, że panie w przedszkolu przez nas musiały zostać do końca czasu pracy, bo przez nasze dzieci nie mogły się zerwać wcześniej do domu” – stwierdziła oburzona mama-internautka.

Kolejna, która przesłała wiadomość na skrzynkę e-mailową Mama:Du, przyznała, że nic nie oburza jej tak, jak temat zostawiania dziecka do późnych godzin w przedszkolach (które otwarte są zwykle od 6 do 16). Przyznała jednak na wstępie, że jej dziecko od dawna ma to już za sobą.

„Kiedy mój starszy syn chodził do przedszkola, pracowałam na pełen etat w godzinach 9:00-17:00, a dojazd zajmował mi ok. półtorej godziny w każdą stronę. Mąż pracował wtedy zmianowo. Nie było fizycznie możliwe, by codziennie odbierać syna na czas” – podkreśliła.

