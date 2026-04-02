Nagły atak na PayU. Pilny komunikat dla klientów

W czwartek 2 kwietnia europejscy klienci korzystający z usług PayU mogli doświadczyć nieprzyjemnych problemów technicznych. System płatności online, który zwykle umożliwia szybkie i bezpieczne zakupy w internecie, tego dnia nie działał poprawnie.

Awaria PayU. Firma informuje o ataku DDoS

Firma potwierdziła problem, publikując komunikat. „W dniu 2.04.2026 od godziny 11:07 mamy do czynienia z dużym atakiem typu Distributed Denial of Service (DDoS) na infrastrukturę PayU” – przekazano.

W dalszej części wiadomości firma wymieniła kilka sytuacji, których mogą spodziewać się użytkownicy:

klienci mogą nie mieć możliwości korzystania z metod płatności (dostarczanych przez PayU Europe),

klienci mogą nie być w stanie sprawdzić statusu swojej płatności na stronie PayU,

brak możliwości zalogowania się do Panelu Zarządzania PayU.

wskaźnik konwersji transakcji może być niższy niż zwykle.

Płatności obsługiwane przez PayU nie działają? „Przepraszamy za niedogności”

W komunikacie zapewniono o podjęciu działań, zmierzających do usunięcia przeszkód w korzystaniu z płatności online. „Natychmiast rozpoczęliśmy prace nad rozwiązaniem problemu. Przepraszamy za niedogodności” – informowano.

Krótko później firma wydała jeszcze jeden komunikat. „Dziś, tj. 2.04.2026 od 11:07 do 12:09 mierzyliśmy się z z dużym atakiem typu Distributed Denial of Service (DDoS) na infrastrukturę PayU, który chwilowo uniemożliwił płatności za pośrednictwem metod płatności dostarczanych przez PayU Europe” – czytamy.

System PayU obsługuje wiele różnych form płatności internetowej. Działa zarówno z usługą BLIK, jak i szybkimi przelewami, kartami płatniczymi, zakupami w formie rat czy odroczonych płatności.

