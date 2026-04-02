Nagły atak na PayU. Pilny komunikat dla klientów

W czwartek 2 kwietnia europejscy klienci korzystający z usług PayU mogli doświadczyć nieprzyjemnych problemów technicznych. System płatności online, który zwykle umożliwia szybkie i bezpieczne zakupy w internecie, tego dnia nie działał poprawnie.
Awaria PayU. Firma informuje o ataku DDoS
Firma potwierdziła problem, publikując komunikat. „W dniu 2.04.2026 od godziny 11:07 mamy do czynienia z dużym atakiem typu Distributed Denial of Service (DDoS) na infrastrukturę PayU” – przekazano.
W dalszej części wiadomości firma wymieniła kilka sytuacji, których mogą spodziewać się użytkownicy:
- klienci mogą nie mieć możliwości korzystania z metod płatności (dostarczanych przez PayU Europe),
- klienci mogą nie być w stanie sprawdzić statusu swojej płatności na stronie PayU,
- brak możliwości zalogowania się do Panelu Zarządzania PayU.
- wskaźnik konwersji transakcji może być niższy niż zwykle.
Płatności obsługiwane przez PayU nie działają? „Przepraszamy za niedogności”
W komunikacie zapewniono o podjęciu działań, zmierzających do usunięcia przeszkód w korzystaniu z płatności online. „Natychmiast rozpoczęliśmy prace nad rozwiązaniem problemu. Przepraszamy za niedogodności” – informowano.
Krótko później firma wydała jeszcze jeden komunikat. „Dziś, tj. 2.04.2026 od 11:07 do 12:09 mierzyliśmy się z z dużym atakiem typu Distributed Denial of Service (DDoS) na infrastrukturę PayU, który chwilowo uniemożliwił płatności za pośrednictwem metod płatności dostarczanych przez PayU Europe” – czytamy.
System PayU obsługuje wiele różnych form płatności internetowej. Działa zarówno z usługą BLIK, jak i szybkimi przelewami, kartami płatniczymi, zakupami w formie rat czy odroczonych płatności.
