Użytkownicy iPhone'ów zagrożeni. Apple wydało pilny komunikat

Specjaliści od cyberbezpieczeństwa odkryli atak hakerski na ogromną skalę, wymierzony w klientów Apple. Przy użyciu narzędzia DarkSword uderzono w posiadaczy iPhone'ów. Jak informuje portal Techcrunch.com, ryzyko jeszcze zwiększona, umieszczając nowszą wersję narzędzia na GitHubie.

Atak na posiadaczy iPhone'ów. Apple wydało komunikat

Oparty przeważnie na HTML i JavaScript kod jest prosty i może zostać uruchomiony praktycznie przez każdego. Przygotowanie ataku to kilka minut, a jego przeprowadzenie nie wymaga żadnej specjalistycznej wiedzy o systemie iOS.

Jak podkreślają eksperci, w niebezpieczeństwie są głównie urządzenia z nieaktualnym systemem operacyjnym. Mowa przede wszystkim o iOS 18 i starszych. Apple uważa, że problem może dotyczyć nawet setek milionów aktywnych urządzeń, także iPadów. Poprzez DarkSword można wykraść m.in. listę kontaktów, wiadomości, historię połączeń czy nawet hasła zapisane w systemie.

Klienci Apple zagrożeni. Co należy zrobić?

W reakcji na wykryte zagrożenie firma zaapelowała o aktualizację systemu. Apple wydało poprawki bezpieczeństwa, które mają być najlepszym sposobem ochrony przed bieżącymi atakami hakerskimi. Jednocześnie uspokajano, że urządzenia z aktualnym, najnowszym oprogramowaniem i trybem blokady są odporne.

Istnienie zagrożenia potwierdziło także Google, którego eksperci kazali nie lekceważyć sytuacji. DarkSword ma być szeroko wykorzystywane przez przestępców. Narzędzie to łączone było już wcześniej z rosyjskimi hakerami i ich działalnością m.in. na Ukrainie. Publiczna wersja to jednak zupełnie nowy poziom zagrożenia, zwłaszcza jeżeli chodzi o skalę ataków.

Czytaj też:

