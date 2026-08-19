Nie trzeba długo czekać na sanatorium na NFZ. Jest jeden prosty patent

Z uwagi na popularność leczenia uzdrowiskowego na NFZ trzeba na nie czekać średnio około dziewięć miesięcy. Sytuacja różni się jednak w zależności od regionu Polski – podaje „Dziennik Gazeta Prawna”. Wszystko zależy od liczby pacjentów i dostępnych miejsc w sanatoriach. Część osób zgodnie z przepisami może również zostać skierowana poza kolejnością: inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci, weterani poszkodowani, zasłużeni honorowi dawcy krwi oraz dawcy przeszczepów.

Bez kolejki na sanatorium na NFZ. Sprytny i legalny sposób

W przypadku odmowy wyjazdu bez uzasadnionej przyczyny traci się miejsce w kolejce i trzeba przejść od nowa całą procedurę kwalifikacyjną. Miejsce w kolejce można za to zachować jeśli dojdzie do nagłego pogorszenia stanu zdrowia lub ważnych zdarzeń losowych. W przypadku szczęścia czas na leczenie uzdrowiskowe może ulec skróceniu przez „zwroty”.

Do takiej sytuacji dochodzi wtedy, kiedy miejsca zwolniane są przez pacjentów, którzy z różnych powodów zrezygnowali z wcześniej przyznanego turnusu. Wówczas terminy wracają do puli Narodowego Funduszu Zdrowia. Wtedy są proponowane kolejnym osobom znajdującym się na liście oczekujących. Można dzięki temu otrzymać propozycję wyjazdu po kilku dniach.

Jak przyśpieszyć wyjazd do sanatorium na NFZ. Trzeba spełnić warunek i mieć szczęście

Z tej możliwości mogą jednak skorzystać osoby, które posiadają już zatwierdzone skierowanie i numer w kolejce oczekujących. Warunkiem jest jednocześnie, aby nie były w sanatorium wcześniej niż 1,5 roku temu. Informacji o możliwych terminach ze „zwrotów” należy szukać w swoim oddziale NFZ albo uzyskiwać je telefonicznie. Należy jednak mieć na uwadze, że zwolnione w ten sposób miejsca są bardzo rozchwytywane.

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