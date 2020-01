Kościół pęka od fundamentów

„Bardziej chodzi o to, że miał milczeć, a póki co teraz zaczyna mówić. Jednak chyba lepiej, żeby papieże umierali” – tak jezuita o. Grzegorz Kramer odniósł się do wpisu innego jezuity, że „nowa książka Benedykta XVI nie jest przeciwstawieniem się papieżowi Franciszkowi, jak piszą niektóre media”. We fragmentach książki „Z głębi naszych serc: Kapłaństwo, celibat i kryzys Kościoła Katolickiego” napisanej przez gwinejskiego kardynała Roberta Saraha można przeczytać, dlaczego celibat powinien pozostać cechą duchowieństwa. Papież – senior zdystansował się od współautorstwa książki po tym, jak wybuchła awantura, której ślad już przytoczyłem. A swój wpis o. Kramer usunął, jednak jak wiadomo, w Internecie nic nie ginie.

Głos w sprawie tezy o celibacie zabrał też znany ks. Wojciech Lemański rozgoryczony, że emerytowany papież przerwał milczenie. „Po raz kolejny, były papież pokazuje, ile warte są jego słowa. Kierując łodzią Kościoła razem z papieżem Janem Pawłem II i kardynałem Sodano doprowadzili Kościół do stanu, gdy już tylko pozostało bezradnie rozłożyć ręce i powiedzieć: rezygnuję. A teraz, na pięć minut przed zupełnym pożegnaniem z tym światem, dał się były papież uwikłać w watykańskie gierki przeciw Franciszkowi” - napisał. Jak stwierdził, emerytowany papież pozostanie „Niemcem, który nigdy nie potrafił przyznać się do popełnionych błędów i zaniechań. Starcem, który nie dotrzymał słowa danego Kościołowi”. Pomijając wątpliwą elegancję wypominania wieku, zaskakuje podkreślanie, że Joseph Ratzinger jest Niemcem. Dobrze, że nie Żydem czy Grekiem.

„Taktyka szczeniaka. Naszczekać, podrzeć nogawkę i nasikać na dywan a na końcu schować się za szafą myśląc że nikt nie zauważy” – skomentował oba wpisy ks. Maciej Słyż, prezbiter i misjonarz w Peru. Aby jednak nie było tak prosto, to konserwatywny, krytyczny wobec Franciszkowych „nowinek” w Kościele publicysta Tomasz Terlikowski częściowo zgodził się z o. Kramerem. „Przeczytałem post o. Kramera, i choć się z nim nie zgadzam, bo ja się cieszę, że B16 zabrał głos, to widzę w tym tweetcie stwierdzenie, że emerytura papieska jest słabym rozwiązaniem, i że lepiej jak papież jest tylko jeden. Forma nieszczęśliwa, ale z tezą trudno się nie zgodzić” – stwierdził.

Nie rozstrzygając sporu między duchownymi i nie rozstrząsając który któremu sika na dywan i dlaczego, przypomnijmy, że ataki na poglądy emerytowanego papieża dotyczą teologa, o którym krąży dowcip, że jak znajdzie się w Niebie, to będzie głosił rekolekcje dla Trójcy Świętej. I że jego wiele opinii, choćby na sprawy ekologii, przejął papież Franciszek, co też przekreśla prostackie podziały na „progresywistów” i „konserwatystów”. Tym niemniej fundamenty pękają.

Niedawno dwóch włoskich biskupów – Renato Marangoni z Belluno i Corrado Pizziolo z Vittorio Veneeto – ogłosiło, że zezwalają na dopuszczanie do sakramentu Eucharystii w swoich diecezjach osoby rozwiedzione i utrzymujące relacje seksualne w ponownych związkach. Przy czym bp Marangoni wystosował list do wiernych, w którym przeprosił takie osoby za to, że przez lata były krytykowane i nie dopuszczane do sakramentu Eucharystii. W opinii tradycjonalistów, przeprosiny biskupa podważają dwa tysiące lat nauczania Kościoła katolickiego w tej kwestii. To są te fundamenty.

Celibat czy udzielanie komunii osobom w nowych związkach oczywiście nie wyczerpuje listy kwestii tak palących jak afery obyczajowe, czy tak spornych, jak udzielanie święceń kapłańskich dla żonatych mężczyzn lub stosunek do środowisk LGBT. Lecz nie ma sensu ich wszystkich opisywać w jednym komentarzu.

Może jeszcze warto tylko zauważyć, że w polskich warunkach dochodzą problemy skostnienia rodzimej hierarchii, jej często hermetyczny język nauczania i przedkładanie obrzędowości nad pogłębianie wiedzy. Ciekawe byłyby wyniki sondażu w którym zapytano by wiernych, z ilu Ewangelii składa się Nowy Testament, jak brzmi najważniejsze przykazanie, kim był Szaweł, od jakiego słowa pochodzi słowo „chrześcijaństwo” czy kto powiedział - „Nie przyszedłem nieść pokoju, lecz miecz”?

Skostnienie daje owoce. Liczba alumnów w polskich seminariach spadła w 2018 r. poniżej 2 tys., choć jeszcze w roku 2005 było to ponad 4,5 tys. Spada liczba osób uczestniczących w mszach, gwałtownie laicyzuje się młodzież. W sondażu przeprowadzonym w październiku ub.r. przez CBOS na reprezentatywnej grupie dorosłych mieszkańców, duże poważanie dla profesji księży wyraziło 26 proc. respondentów, średnie - 33 proc., małe - 29 proc., a 2 proc. nie potrafiło tego określić. Na 31 profesji księża zajęli 26 lokatę, poniżej są tylko różnej maści politycy i maklerzy giełdowi.

Co z tego wynika? Może to, że synod w dalekiej Amazonii albo słowa papieża na emeryturze są ważne, ale ważniejsze jest to, co „tu i teraz”? Jak mówi przysłowie, pilnuj szewcze kopyta. A zresztą, sapient sat, każdy może sam pogłówkować i wyciągnąć wnioski.