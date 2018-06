Dziewczęta bardziej uzależnione od internetu

Tym razem analitycy OECD (Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju zrzeszającej około 40 wysoko rozwiniętych państw) wzięli pod lupę dane dotyczące korzystania przez młodych ludzi z nowoczesnych technologii cyfrowych. Te element badań edukacyjnych PISA, które prowadzone są na około stutysięcznej grupie piętnastolatków z całego świata. Wynika z nich, że około 16 proc. uczniów w tym wieku praktycznie non stop jest online. To ci, którzy deklarują że w normalnym dniu szkolnym korzystają z Internetu przez więcej niż sześć godzin. Okazuje, się że spora część tej grupy, gdy nie może połączyć się z globalną siecią wpada w złe samopoczucie, które zdaniem badaczy nosi znamiona uzależnienia. Częściej ten problem dotyczy dziewcząt.

Największy odsetek piętnastolatków nierozstających się z Internetem odnotowano w Chile, gdzie przekroczył 30 proc. W Wielkiej Brytanii, Szwecji i Włoszech jest to ponad 20 proc. W Polsce około 15 proc. Najrzadziej ten problem występuje w krajach azjatyckich takich jak Korea Południowa, Japonia czy Chiny (bez Taipei). Z nielicznymi wyjątkami, w blisko pięćdziesięciu krajach, które objęło badania, to dziewczęta częściej raportują dyskomfort gdy nie mogą połączyć się z Internetem.

Najwyraźniej tę różnicę widać w Izraelu, gdzie wynosi ona 10 punktów procentowych. Tam z grupy piętnastolatków, którzy są on line powyżej 6 godzin dziennie, złe samopoczucie z powodu niemożności połączenia się z Internetem raportuje 52 proc. chłopców i 62 proc. dziewcząt. W Szwecji jest podobnie. Rożnica wynosi 9 punktów procentowych, natomiast skala zjawiska jest o wiele większa, bo na swój nastrój, gdy nie ma dostępu do Internetu, narzeka ok 80 proc. nastolatków. W Rosji jest to stosunek 41 proc. do 49 proc. W Polsce ta różnica jest nieco mniejsza i wynosi 49 do 52 proc. Średnio dla wszystkich zbadanych państw OECD odsetek piętnastolatek cierpiących z powody braku Internetu jest o 3 punkty procentowe większy niż chłopców w tym wieku. Największy problem z tym zjawiskiem poza wspomnianą już Szwecją, występuje w Taipei, Portugalii, Szwecji i Grecji, gdzie objawy typowe dla uzależnienia raportuje przeszło 80 proc. uczniów, korzystających powyżej 6 godzin dziennie z Internetu.