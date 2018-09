Dwie polskie uczelnie w rankingu „Financial Times”

Prowadzone przez Akademię Leona Koźmińskiego studia z zarządzania sklasyfikowane zostały na 20. miejscu. Do rankingu uczelnia powróciła po rocznej nieobecności. Z kolei na 59. pozycji znalazły się studia prowadzone w Szkole Głównej Handlowej. W ubiegłorocznym zestawieniu warszawska uczelnia uplasowała się na 68. miejscu. Ponadto na 9. miejscu znalazł się program CEMS MIM oferowany w Polsce przez SGH, a realizowany m.in. przez 30 instytucji akademickich na świecie.

– Dobry program, świetni wykładowcy i umiędzynarodowienie. Te trzy elementy to taki hardware, który musi zapewnić każda ambitna uczelnia" - tłumaczy tegoroczny sukces ALK rektor warszawskiej uczelni prof. Witold Bielecki, cytowany w przesłanym PAP komunikacie prasowym. "My staramy się do tego dodać software – szersze horyzonty, etykę, ale przede wszystkim ducha przedsiębiorczości. Reszta zależy od absolwentów. To oni potrafią zdobytą wiedzę i umiejętności przekuć w sukces zawodowy i finansowy dodaje.

Zwycięzcą rankingu Financial Times jest (tak, jak w poprzednich latach) szwajcarski Uniwersytet St. Gallen. Drugie miejsce zajęła francuska uczelnie HEC Paris, zaś trzecie - brytyjska London Business School. Ranking powstaje na podstawie analizy kilkunastu czynników, takich jak jakość kadry wykładowców, koszt studiów, kariera absolwentów itp. Redakcja brytyjskiego dziennika, która publikuje ranking od 11 lat, zbiera dane z ankiet kierowanych bezpośrednio do absolwentów i do uczelni.

Jak podkreślają twórcy rankingu, w tym roku po raz pierwszy sklasyfikowano w nim sto uczelni, co ma odzwierciedlać rosnącą popularność zarządzania jako kierunku studiów. Tegoroczny ranking uwzględnia kierunki z 27 krajów (przede wszystkim europejskich), na których łącznie studiuje ponad 30 tys. osób. W pierwszym rankingu Masters in Management, opublikowanym w 2005 roku, znalazło się jedynie 25 uczelni - wszystkie z Europy. W ciągu ostatnich czterech lat liczba uczelni uwzględnianych w rankingu gwałtowanie wzrosła: z 70 w 2014 do 95 w 2017.

Pełny ranking Masters in Management 2018 jest dostępny na stronie: http://rankings.ft.com/businessschoolrankings/masters-in-management-2018