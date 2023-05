Quiz z geografii. Tu każda pomyłka to spory wstyd!

Najnowszy quiz z geografii to tak naprawdę sprawdzian ze stolic. Dlatego każdy błąd to powód do wstydu!

QUIZ:

Quiz z geografii. Wstyd pomylić się w pytaniu o stolice! W najnowszym quizie sprawdzamy Waszą wiedzę z geografii. Czy wiecie, jakie miasta są stolicami państw z Europy? Pytamy zarówno o kraj znajdujący się na północy kontynentu, jak i o państwa z Półwyspu Bałkańskiego. Sprawdźcie, czy nie dacie się zagiąć na pytaniu o Vallettę. Pamiętajcie też, że nie zawsze bardzo rozpoznawalne miasto z danego kraju jest jego stolicą!