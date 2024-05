Matura 2024. O której rozpoczyna się matura z języka polskiego?

We wtorek 7 maja uczniowie liceów i techników przystąpią do egzaminów maturalnych. Pierwszego dnia napiszą obowiązkowy egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym. Maturzyści, którzy chcą ubiegać się o miejsce na studiach humanistycznych lub językowych na uniwersytetach, będą musieli zdać również egzamin na poziomie rozszerzonym.

Ilu maturzystów przystąpi do egzaminów?

W 2024 roku do egzaminów maturalnych przystąpi około 250 tysięcy uczniów. Matury będą trwały od 7 do 24 maja. Egzaminy odbywają się rano o godzinie 9:00 i o godz. 14:00. Uczniowie szkół średnich muszą przystąpić do matur z języka polskiego, matematyki i nowożytnego języka obcego.

Uczniowie napiszą także egaminy z przedmiotów dodatkowych, np. z historii, wiedzy o społeczeństwie, geografii, biologii czy fizyki. Wybór przedmiotów jest uzależniony od przyszłego kierunku studiów.

O której godzinie matura z polskiego?

Matura z języka polskiego na poziomie podstawowym odbędzie się 7 maja o godzinie 9:00. Egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym odbędzie się 20 maja o godzinie 9:00. Aby uczeń zdał egzamin, musi uzyskać do najmniej 30 procent.

Każdy uczeń musi także zdać maturę ustną z języka polskiego. Egzaminy ustne rozpoczną się 11 maja i potrwają do 16 maja oraz od 20 do 25 maja.

Matura z polskiego w terminie dodatkowym odbędzie się 3 czerwca 2024 r, a egzamin w terminie poprawkowym 20 sierpnia 2024 r.

Kiedy są matury?

We wtorek 7 maja uczniowie napiszą egzamin z języka polskiego, w środę 8 maja z matematyki, a w czwartek 9 maja z języka obcego. W tych dniach w szkołach srednich nie będzie zajęć, by maturzyści mogli skupić się na pisaniu egzaminów.

Wyniki matur 2024 zostaną opublikowane online w systemie ZIU we wtorek 9 lipca 2024 roku o godzinie 8:30.

