Ministerstwo Edukacji Narodowej dofinansuje wycieczki szkolne. Rusza nowy program

„Podróże z klasą” to nowy projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej, o którym poinformowała ministra edukacji Barbara Nowacka. Zakłada on dofinansowanie dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych do wycieczek szkolnych, dzięki czemu więcej uczniów będzie mogło skorzystać z dodatkowej oferty kulturalno-edukacyjnej. Nabór wniosków rusza już wkrótce.

„Podróże z klasą” – co to za program?

Celem programu „Podróże z klasą” jest uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży. Dzięki dofinansowaniom uczniowie, którzy mają gorszą sytuację finansową, będą mogli wybrać się na wycieczki szkolne i poznać tradycję, kulturę i osiągnięcia polskiej nauki.

Jak czytamy na stronie gov.pl, przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a także urozmaicić zajęcia edukacyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru.

„Podróże z klasą” – jakie dofinansowanie?

Program zakłada dofinansowanie do następujących wycieczek:

w przypadku wycieczki dwudniowej – w wysokości do 20 000 zł;

w przypadku wycieczki trzydniowej – w wysokości do 30 000 zł;

w przypadku wycieczki czterodniowej – w wysokości do 40 000 zł;

w przypadku wycieczki pięciodniowej – w wysokości do 50 000 zł

Dofinansowanie można uzyskać, gdy łączny koszt zakwaterowania i wyżywienia nie przekracza 250 zł na dobę.

Podróże z klasą – kiedy złożyć wniosek?

Na program zabudżetowano 60 milionów złotych. Nabór rozpocznie się 19 czerwca i warto, by placówki szybko składały dokumenty, bo liczy się kolejność zgłoszeń. Z programu „Podróże z klasą” będzie można korzystać do wyczerpania środków.

