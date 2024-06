Egzamin ósmoklasisty 2024. Kiedy uczniowie poznają wyniki?

Egzamin ósmoklasisty to najważniejszy egzamin wieńczący naukę w szkole podstawowej. Absolwenci muszą do niego przystąpić, by otrzymać świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. I choć nie mogą nie zdać tego egzaminu, to jeśli chcą dostać się do dobrego liceum lub technikum, powinni uzyskać z niego jak najwyższy wynik.

Kiedy będą wyniki egzaminu ósmoklasisty 2024?

W tym roku uczniowie ostatni raz pisali egzamin na starych zasadach. Od przyszłego roku szkolnego absolwenci szkoły podstawowej będą pisać egzaminy oparte na ogólnej podstawie programowej, a nie wymagań egzaminacyjnych. Mieli też łatwiej niż w poprzednich latach, bo zwiększona została dopuszczalna liczba błędów. Zamiast 10 błędów językowych, mogli popełnić 14, a mimo to uzyskać dobrą ocenę.

Uczniowie poznają wyniki egzaminu ósmoklasisty już 3 lipca. Będą to ostateczne wyniki uzyskane na egzaminie z języka polskiego, matematyki i języka obcego. Uczniowie nie mogą w żaden sposób ich podważyć.

Gdzie zostaną opublikowane wyniki egzaminu ósmoklasisty?

Wyniki egzaminu ósmoklasisty można zobaczyć na stronie CKE. Każdy uczeń otrzymał w szkole login i hasło, które musi wpisać, by poznać wyniki egzaminów ze wszystkich przedmiotów. Następnie należy je uzupełnić w systemie rekrutacji do szkół średnich. Każdy z uczniów otrzyma także zaświadczenie o wynikach egzaminow.

