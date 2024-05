Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego. Jak wygląda egzamin?

Egzamin ósmoklasistyto cykl testów podsumowujących naukę w szkole podstawowej. Przystępują do nich wszyscy absolwenci. Dobra wiadomość jest taka, że egzaminów nie można nie zdać, a każdy absolwent, który napisze testy, otrzyma świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. Gorsza wiadomość jednak jest taka, że trzeba na testach dać z siebie wszystko, bo ich wyniki są brane pod uwagę przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Egzamin ósmoklasisty 2024 z języka angielskiego

Dziś o godzinie 9:00 absolwenci szkół podstawowych przystąpili do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego. Uczniowie mogą wybrać, z jakiego języka nowożytnego zdają egzamin – do wyboru są m.in. niemiecki, hiszpański, francuski, włoski i rosyjski. Egzamin mogą jednak zdawać tylko z tego języka obcego, którego uczyli się w szkole w ramach zajęć obowiązkowych. Najczęstszym wyborem jest więc język angielski, który zdaje aż 97,7 procent uczniów.

Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego uważany jest za jeden z łatwiejszych egzaminów. Uczniowie zazwyczaj przystępują do niego z dużo lepszym nastawieniem, niż do testu z matematyki. Na egzaminie z języka angielskiego muszą wykazać się umiejętnością rozumienia ze słuchu, a także pisania krótkich form wypowiedzi. Średni wynik egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego w 2023 roku wyniósł 66 procent.

Egzamin ósmoklasisty 2024 z języka angielskiego – jakie będą zadania?

Na egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego uczniowie muszą rozwiązać zadania zamknięte oraz otwarte. Maksymalnie mogą zdobyć 55 punktów.

Zadania obejmują następujące zagadnienia: znajomość środków językowych, rozumienie wypowiedzi, tworzenie wypowiedzi, reagowanie na wypowiedzi, przetwarzanie wypowiedzi. Uczeń powinien również mieć opanowane słownictwo z zakresu: żywienie, świat przyrody, człowiek, nauka i technika, kultura czy podróżowanie i turystyka.

Egzamin ósmoklasisty 2024 z języka angielskiego – kiedy będą wyniki?

Wyniki egzaminów absolwenci szkół średnich poznają 3 lipca 2024 roku. Wtedy rozpocznie się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych.

