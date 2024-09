Elektroniczna legitymacja szkolna. Teraz można ją mieć w programie mObywatel

Legitymacja szkolna to jeden z ważniejszych dokumentów dziecka, który poświadcza jego status ucznia. Dzięki legitymacji szkolnej uczniowie mają prawo do zakupu tańszych biletów komunikacji publicznej, a także tańszych biletów do kin, teatrów, muzeów czy innych placówek kulturalnych.

Aby legitymacja była ważna, powinna być co roku stemplowana w sekretariacie szkoły. Uczniowie, którzy zapominają dopełnić tego obowiązku, nie powinni korzystać z systemu zniżek przysługującego uczniom.

mLegitymacja szkolna w wersji elektronicznej

Teraz wielu uczniów nie będzie już musiało martwić się, że zapomniało zabrać ze sobą lub podstemplować legitymację szkolną. Coraz więcej placówek oświatowych umożliwia dzieciom korzystanie z mLegitymacji – elektronicznej wersji legitymacji szkolnej dostępnej w telefonie.

Dla kogo mLegitymacja szkolna w aplikacji?

Z mLegitymacji w aplikacji mogą korzystać uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Dokument potwierdza uprawnienia wynikające ze statusu ucznia i ma taką samą rangę jak legitymacja papierowa.

Jak aktywować mLegitymację szkolną?

Z mLegitymacji mogą korzystać tylko uczniowie szkół, które nawiązały współpracę z Ministerstwem Cyfryzacji. Aby sprawdzić, czy placówka, do której uczęszcza dziecko, znajduje się w wykazie szkół akceptujących legitymacje elektroniczne, należy wejść na stronę ose.gov.pl/lista-szkol. Tam bardzo szybko uzyskamy wszystkie informacje.

Aktywacja mLegitymacji szkolnej krok po kroku

Jeśli szkoła dziecka nawiązała taką współpracę, uczeń powinien udać się do sekretariatu, by otrzymać kod QR oraz kod aktywacyjny Następnie należy pobrać aplikację mObywatel 2.0 z Google Play lub App Store Po uruchomieniu aplikacji dodajemy dokument, klikając na „Inny dokument” i dalej „Legitymacja szkolna” Gotowe

