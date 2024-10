Quiz ortograficzny na rozgrzewkę. Jeden dylemat powraca jak bumerang!

60 sekund – tyle wystarczy, żeby rozwiązać nasz najnowszy quiz ortograficzny. Nie oznacza to jednak, że poziom testu jest banalny. Niektóre pytania z pewnością, przynajmniej u części z Was, wywołają wątpliwości, a problemy mogą pojawić się już przy pierwszym pytaniu. Nie zrażajcie się jednak ewentualnymi kłopotami, tylko konsekwentnie rozwiązujcie test do końca. Wynikami pochwalcie się w komentarzach!