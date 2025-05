QUIZ z wiedzy ogólnej o Polsce. Pytanie 9 może zaskoczyć!

Polska to kraj o bogatej historii, niezwykłych krajobrazach i fascynującej kulturze. Od Bałtyku po Tatry, od Białowieży po Wrocław – nasze dziedzictwo zachwyca i zaskakuje. Czy potrafisz wskazać pierwszego króla Polski? A może pamiętasz, jak nazywa się najwyższy szczyt w naszym kraju? Nasz quiz to doskonała okazja, by przetestować swoją wiedzę ogólną o Polsce i dowiedzieć się przy okazji kilku ciekawostek, które mogą Cię zaskoczyć. Quiz składa się z 10 pytań z czterema odpowiedziami – tylko jedna jest poprawna.