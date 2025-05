Trudny QUIZ ortograficzny na deszczowy dzień. Polegniesz już na 4. pytaniu!

Pogoda w ostatnich dniach zdecydowanie nas nie rozpieszcza. W większości regionów aura jest wyjątkowo deszczowa a termometry pokazują nie więcej niż 10 stopni. Maj wyraźnie pomylił się z listopadem.

Na małą rozgrzewkę mamy dla was coś specjalnego – o to najnowsza odsłona trudnego QUIZU ortograficznego. Przed wami dziesięć pytań, a w każdym z nich czają się pułapki. Zdobycie kompletu punktów to naprawdę spore wyzwanie! To jak, spróbujecie swoich sił i przekonacie się, czy jesteście mistrzami ortografii?