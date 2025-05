Zostawiasz ładowarkę w gniazdku? Sprawdź, czym to grozi

Czy można zostawiać ładowarkę podłączoną do prądu? Czym go grozi? Na co zwrócić uwagę?

Każdy z nas posiada kilka ładowarek, których używa do różnych urządzeń. Ekspert wyjaśnia, czy możemy bez obaw zostawiać urządzenia w gniazdku. Prąd przemienny i stały. Odwieczna walka Zasilacze używane każdego dnia zamieniają prąd przemienny (AC) o napięciu 230 V na prąd stały (DC) o niskim napięciu, dopasowanym do urządzenie, które chcemy naładować. Spór o wyższość jednego z rodzajów prądu sięga czasów Thomasa Edisona i Nicoli Tesli. Dzisiaj korzystamy z obu – do gniazdek trafia prąd przemienny, który potem musi zostać zamieniony na prąd stały. Typowa ładowarka prostująca prąd zbudowana jest z m.in. transformatora, filtrów poprawiających jakość wyjściowego napięcia, regulatorów oraz bezpieczników. Ładowarka pozostawiona w gniazdku będzie stale pobierać niewielką ilość energii wykorzystywanej do podtrzymywania działania obwodów sterujących i zabezpieczających. Reszta będzie tracona w postaci ciepła. Zasilacz pozostawiony w gniazdku. Moc czuwania i niebezpieczeństwa Tzw. moc czuwania jest dla pojedynczej ładowarki pomijalna. Co jednak po zsumowaniu wszystkich zasilaczy podłączonych w domu? Należy pamiętać, że ta zasada nie dotyczy jedynie tych urządzeń. Niewielką ilość energii pobierają również inne urządzenia elektroniczne w trybie czuwania – telewizory czy radioodbiorniki. Każdego roku możemy w ten sposób stracić kilka kilowatogodzin. Należy również wziąć pod uwagę inne aspekty pozostawienia ładowarki w gniazdku. Takie zachowanie naraża zasilacze na skrócenie ich żywotności, szczególnie w przypadku starszych urządzeń lub tanich, wykonanych z tańszych lub gorszych komponentów. Niektóre niecertyfikowane zasilacze mogą również być pozbawione odpowiednich zabezpieczeń, co czyni je zagrożeniem pożarowym w przypadku np. skoków napięcia w gniazdku. Należy zwracać na dziwne działanie urządzenia – nietypowe nagrzewanie się, hałas lub widoczne uszkodzenia. Czytaj też:

