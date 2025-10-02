Urodziny fundacji Martyny Wojciechowskiej i wielki sukces. Pomoc dla miliona uczniów

Podczas gali z okazji 6. urodzin Fundacji UNAWEZA Martyny Wojciechowskiej podsumowano efekty programu „Godzina dla MŁODYCH GŁÓW”. To bezpłatna inicjatywa profilaktyczna, która w ubiegłym roku szkolnym objęła ponad 1,2 mln uczniów w blisko 4 tysiącach szkół.

Program składa się z ośmiu lekcji o emocjach, granicach, higienie cyfrowej czy krytycznym myśleniu. Został przygotowany przez ekspertów, otrzymał rekomendacje kuratoriów oświaty oraz pozytywną opinię Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Psychologów.

facebook

– Trzy lata temu celem Fundacji UNAWEZA i projektu MŁODE GŁOWY stała się poprawa stanu psychicznego młodych osób w Polsce. Zespół ekspertów na podstawie zebranych danych i przeprowadzonych badań zidentyfikował główne wyzwania. Postanowiliśmy działać. Wiedzieliśmy, że nie wybudujemy więcej szpitali, że brakuje lekarzy psychiatrów dziecięcych. Ale też, że lepiej jest zapobiegać niż leczyć, i że konieczny jest system wczesnego reagowania. Stworzyliśmy całkowicie bezpłatny pilotażowy program profilaktyczny. Teraz wiemy – i mamy na to dowody – że pomaga wzmacniać zdrowie psychiczne polskich uczniów, przyczynia się do poprawy relacji w grupie rówieśniczej i z dorosłymi – podkreśliła w wystąpieniu Martyna Wojciechowska.

Co się zmienia w klasach?

Badania pokazują konkretne efekty:

uczniowie czują się mniej osamotnieni i wiedzą, że szkoła jest „siatką bezpieczeństwa”;

potrafią wyznaczać granice – 71 proc. deklaruje, że umie zaprotestować, gdy ktoś je narusza;

wspierają się nawzajem – 73 proc. potrafi pomóc koledze w trudnych chwilach;

odkładają telefony – 65 proc. ograniczyło korzystanie ze smartfonów;

myślą krytycznie – 74 proc. weryfikuje informacje w internecie.

Nagrody MŁODE GŁOWY

Podczas wydarzenia po raz pierwszy wręczono nagrody MŁODE GŁOWY dla osób szczególnie zaangażowanych w dbanie o dobrostan psychiczny młodych. Laureatkami zostały:

Iga Świątek – za otwartą rozmowę o zdrowiu psychicznym;

– za otwartą rozmowę o zdrowiu psychicznym; Angelika Friedrich (Nastoletni Azyl) – w kategorii Głos Młodych;

(Nastoletni Azyl) – w kategorii Głos Młodych; dr Halszka Witkowska (Życie Warte Jest Rozmowy) – za wsparcie młodych.

Sześć lat Fundacji UNAWEZA

Fundacja od sześciu lat prowadzi działania na rzecz zdrowia, edukacji i równości szans. W ramach projektu MŁODE GŁOWY zorganizowano setki spotkań i kampanii społecznych z udziałem artystów i sportowców, które dotarły do milionów osób. Inicjatywy UNAWEZY były wielokrotnie nagradzane, m.in. EFFIE i Nagrodą Korczaka.

Bezpłatne materiały programu „Godzina dla MŁODYCH GŁÓW” będą dostępne od 10 października na stronie mlodeglowy.pl.

Czytaj też:

Wciąż gorąco wokół edukacji zdrowotnej. MEN nie wyklucza zmianCzytaj też:

MEN reaguje na ruch ws. „szon patroli”. „Uczniowie mogą ponieść kary”