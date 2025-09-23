Wciąż gorąco wokół edukacji zdrowotnej. MEN nie wyklucza zmian

W poniedziałek odbyła się w Sejmie konferencja pt. „Edukacja zdrowotna – korzyści na całe życie”. Wydarzenie organizowali Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Ministerstwo Zdrowia oraz wicemarszałek Sejmu Monika Wielichowska.

W czwartek 25 września mija termin na wypisanie uczniów z zajęć edukacji zdrowotnej. Ministrę Barbarę Nowacką zapytano o statystyki dotyczące rezygnacji z lekcji nowego przedmiotu.

– My tych danych nie będziemy tak szybko mieli, dlatego że do 25 września rodzice mogą zdecydować. Mam nadzieję, że zdecydują mądrze i zapiszą dzieci, żeby je chronić, żeby dać im narzędzia, żeby dać im wsparcie – odpowiedziała polityczka.

Nowacka liczy, że na początku października ministerstwo będzie już miało informacje dotyczące uczestnictwa w zajęciach edukacji zdrowotnej.

Ministra odniosła się również do wpisu prezydenta Karola Nawrockiego, który ogłosił, że wypisał swoje dziecko z zajęć. „W pierwszej kolejności to my, rodzice, mamy prawo do decyzji w sprawie edukacji naszych dzieci i to jest ten moment, kiedy z tego prawa warto skorzystać” – napisał prezydent.

Konferencja o edukacji zdrowotnej. Ministra skomentowała zachowanie prezydenta i Episkopatu

Nowacka miała nadzieję, że sejmowa konferencja przekona rodziców, aby nie wypisywali dzieci z edukacji zdrowotnej.

– Nie liczę, że prezydenta, bo w jego wpisie nie ma żadnej merytoryki, jest tylko awanturnictwo, polityczna ideologia, ale wierzę, że wielu innych, którzy przeczytają i namówią swoje dzieciaki, żeby skorzystały z tego, co im daje szkoła – powiedziała Barbara Nowacka.

Ministra chwaliła podstawę programową przedmiotu. Jej zdaniem edukacja zdrowotna odpowiada na wyzwania współczesnego świata. Barbara Nowacka zwróciła uwagę na m.in. zdrowie psychiczne dzieci. Edukacja zdrowotna ma być częścią działań profilaktycznych.

– Kiedy do szkół trafia przedmiot, który jest odpowiedzią na wyzwania współczesnego świata, swoje larum podnosi albo Episkopat, który nie zrozumiał i nie doczytał, albo prawica, która znowu nie zrozumiała i nie doczytała, bo nie chcę wierzyć, że celowo działają na niekorzyść dzieci i młodzieży – oceniła.

Edukacja zdrowotna. Po roku możliwe zmiany

Dodała, że ministerstwo chciało, aby edukacja zdrowotna była przedmiotem obowiązkowym.

Ten rok był wyjątkowo trudny, bo też i napięcia polityczne nie pozwalały na spokój w szkole, czego potrzebują nauczyciele i uczniowie. Dlatego zdecydowałam, żeby ten przedmiot był nieobowiązkowy w tym roku, ale teraz, przez najbliższy rok, niech też się wypowiedzą rodzice, niech się wypowiedzą uczniowie, którzy chodzą na ten przedmiot, niech się wypowiedzą nauczyciele. I wtedy będziemy podejmować decyzje – dodała.

