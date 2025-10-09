Uczniowie będą mieli dłuższy weekend? Jest pewne „ale”

Odpowiedź na takie pytanie o dziwo nie jest taka prosta. W 2025 roku Dzień Nauczyciela przypada we wtorek, dlatego niektóre placówki mogą zdecydować o dodatkowym dniu wolnym w poniedziałek. Takie rozwiązanie jest możliwe dzięki tzw. dniom dyrektorskim, które dyrektor może wykorzystać w zależności od potrzeb szkoły. Dni dyrektorskie służą między innymi organizacji świąt szkolnych, egzaminów zewnętrznych czy tworzeniu dłuższych weekendów dla uczniów.

Liczba dni do dyspozycji dyrektora zależy od typu szkoły. W szkołach podstawowych można zaplanować maksymalnie osiem takich dni, w szkołach ponadpodstawowych – dziesięć, a w szkołach specjalnych przysposabiających do pracy – cztery. Terminy wykorzystania dni dyrektorskich ustala dyrektor w porozumieniu z radą szkoły, radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim. Wszystkie decyzje muszą zostać ogłoszone uczniom, rodzicom i nauczycielom najpóźniej do końca września.

Jeśli jednak w danej szkole nie zostaną ogłoszone dni dyrektorskie, to choć uczniowie nie mają w tym dniu lekcji, szkoły mają obowiązek zapewnić im zajęcia wychowawczo-opiekuńcze. W praktyce oznacza to, że dzieci mogą spędzić dzień w szkole pod opieką nauczycieli, uczestnicząc w specjalnie przygotowanych zajęciach lub biorąc udział w uroczystościach szkolnych.

Dzień nauczyciela może być wolny od zajęć. Jest jednak pewien warunek

Dzień Edukacji Narodowej nie jest natomiast dniem wolnym od pracy dla nauczycieli. Chociaż nie prowadzą oni zajęć lekcyjnych, muszą realizować inne obowiązki wynikające z funkcjonowania szkoły, takie jak opieka nad uczniami, organizacja wydarzeń szkolnych czy przygotowanie wycieczek.

Rodzice powinni pamiętać, że brak lekcji nie oznacza automatycznie zwolnienia z pracy. Prawo przewiduje zwolnienie jedynie w sytuacjach nieprzewidzianych lub przy korzystaniu z ustawowych dni opieki nad dzieckiem do lat 14. Dlatego szkoła musi zapewnić odpowiednie zajęcia wychowawczo-opiekuńcze, aby rodzice mogli spokojnie pracować, nawet jeśli samodzielnie nie są w stanie zająć się dzieckiem.

