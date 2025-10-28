Zbliża się Tęczowy Piątek. W polskich szkołach pojawią się symbole LGBT

Za pomysłem tym stoi Fundacja GrowSPACE, która od kilku lat działa na rzecz poprawy bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego w miejscu pracy i nauki, a także wspiera reformę systemu edukacji i innowacje w tym obszarze.

Jak informuje organizacja, w Polsce, co roku, pod koniec października, organizowane są Tęczowe Piątki. Tym razem wydarzenie wystartuje więc 31.10. Za przygotowanie zajęć, warsztatów czy innych atrakcji odpowiadać będą uczniowie LGBT+ (skrót od lesbijek, gejów, osób biseksualnych czy transpłciowych).

Ale po co to wszystko? GrowSPACE wyjaśnia krok po kroku w poście na Instagramie.

Tęczowy Piątek w polskich szkołach. "Widoczność ratuje życie"

Święto ma na celu okazać solidarność z młodzieżą LGBTQ+ w całej Polsce. „Każda osoba ma prawo czuć się bezpiecznie, szanowana i widoczna – niezależnie od tego kim jest i kogo kocha” – podkreśla fundacja na jednej z grafik.

Organizacja wskazuje, że „wciąż nie każda szkoła jest miejscem, gdzie można być sobą”. Tymczasem „widoczność ratuje życie”, a „empatia, rozmowa i akceptacja zmieniają rzeczywistość osób uczniowskich” – zaznacza GrowSPACE. Fundacja przypomina, że „szkoła to wspólnota”, w której „swoje miejsce” powinien mieć „każdy”.

„W ostatni piątek października młodzież, osoby nauczycielskie i sojusznicze wspólnie pokazują, że szkoła może być przestrzenią równości i akceptacji” – czytamy.

Oto ranking szkół przyjaznych osobom LGBT

Przy okazji warto przyjrzeć się polskiemu rankingowi szkół przyjaznych LGBT. Kto trafił na podium w 2025 roku.

Na podstawie 20 tysięcy ankiet na pierwszym miejscu umieszczono: I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ADAMA MICKIEWICZA W OLSZTYNIE, na drugim znalazło się zaś: BEDNARSKA I SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI MIĘDZYNARODOWYMI IM. MAHARADŻY JAM SAHEBA DIGVIJAY SINHJI, które znajduje się w Warszawie w dzielnicy Wola. Natomiast na trzecim: XXX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA ŚNIADECKIEGO (również z siedzibą na warszawskiej Woli).

