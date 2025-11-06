Dlaczego lekcje muzyki w szkole są ważne? Ekspertka edukacji muzycznej wyjaśnia!

Elżbieta Kopka w rozmowie na kanale YouTube „MomenTy” podkreśla, że muzyka ma fundamentalne znaczenie dla rozwoju mózgu, działając na wszystkie jego funkcje.

– Muzyka wpływa na cały mózg, na wszystkie funkcje, jakie mózg posiada. Działa na naszą psychikę i działa też na nasze ciało. Działa na wszystkie procesy, przede wszystkim na funkcje poznawcze, takie jak myślenie – wyjaśnia ekspertka.

Co więcej, wpływ muzyki zaczyna się już w okresie prenatalnym.

– Matka słucha takiej muzyki, jaką lubi — najlepiej spokojnej — bo dziecko słyszy ją razem z nią. Słyszy też bicie jej serca i dźwięki płynące z otoczenia. Wszystkie te bodźce docierają do mózgu dziecka i sprzyjają tworzeniu nowych połączeń nerwowych – mówi Kopka.

Dziecko, różnicując dźwięki, łatwiej przyswaja nową wiedzę, co przekłada się na przykład na łatwiejszą naukę mowy.

CAŁA ROZMOWA:

Nawet słuchanie muzyki w tle, bez świadomego skupienia, ma pozytywny wpływ na nasz mózg. – Samo słuchanie muzyki wpływa na mózg. Nawet gdy gra w tle, uruchamia procesy w układzie nerwowym. Nie musimy słuchać jej świadomie i tak uwalniają się hormony szczęścia, m.in. endorfiny, które poprawiają samopoczucie – tłumaczy ekspertka.

Więcej niż tylko dźwięk. Wpływ lekcji muzyki na uczniów

Muzyka to nie tylko rozwój poznawczy, ale także potężne narzędzie do kształtowania emocji i umiejętności społecznych. – Oprócz tego działania na emocje rozwija również pamięć, koncentrację, wyobraźnię przestrzenną, komunikację językową. Wpływa na całe nasze działanie – zaznacza Kopka. Muzyka może poprawiać nastrój, ale także pogłębiać smutek, co pokazuje jej silny wpływ na naszą psychikę.

W kontekście edukacji szkolnej, muzyka odgrywa kluczową rolę w budowaniu umiejętności współpracy i przynależności do grupy. Ekspertka przytacza badania przeprowadzone na dzieciach w wieku przedszkolnym.

– Przeprowadzono badania na dzieciach w wieku właśnie przedszkolnym, w których jedna grupa pracowała, słuchając muzyki w tle, natomiast druga grupa pracowała w ciszy. Później, kiedy okazało się, że pojawił się jakiś problem do rozwiązania, dzieci, które słuchały razem muzyki, które uczestniczyły w tych aktywnościach, po prostu ruszały sobie na pomoc i współpracowały ze sobą, rozwiązywały problem. Niestety, te dzieci, które pracowały w ciszy, jak gdyby stwierdzały, że jest problem, i pozostawiały go niejako samemu sobie – wyjaśnia ekspertka. To dobitnie pokazuje, jak muzyka może wzmacniać więzi i zachęcać do wspólnego działania.

Gra na instrumencie, nawet na prostych instrumentach perkusyjnych, rozwija dyscyplinę i koncentrację. – To, że w przedszkolu z dziećmi zaczyna się od instrumentów perkusyjnych, ma ogromne znaczenie: dla dziecka już wystukanie jakiegoś rytmu czy – w trakcie utworu – dwa razy uderzenie w drewienko albo w tarkę jest źródłem wielkiego szczęścia. I tutaj, oprócz tego, że dziecko się rozwija i że wchodzą w grę emocje, pojawia się również dyscyplina i koncentracja – podkreśla Kopka. Dodatkowo, gra na instrumencie kształtuje precyzję ruchów, co jest wykorzystywane później przy pisaniu i motoryce małej.

Muzyka w polskiej szkole? Niedoceniony potencjał

Niestety, w polskim systemie edukacji lekcje muzyki często są traktowane po macoszemu.

– Lekcje muzyki wyglądają w ten sposób, że w klasach 4-7 mamy po jednej godzinie tygodniowo lekcji muzyki, w klasach ósmych nie ma tej lekcji muzyki. Nie we wszystkich szkołach są kółka muzyczne – zauważa Kopka.

Tymczasem, muzyka może być doskonałym narzędziem do odreagowania stresu i naładowania baterii po intensywnych lekcjach przedmiotów ścisłych.

– Muzyka raz, że łagodzi obyczaje, muzyka powoduje to, że uczniowie się odstresowywują, odreagowywują, bo jeżeli mamy jakieś przedmioty ścisłe jeden po drugim, to organizm potrzebuje takiego naładowania baterii, takiego relaksu i to uzyskuje na lekcjach muzyki poprzez śpiew, poprzez powtarzanie schematów rytmicznych, co sprawia ogromną radość – wyjaśnia ekspertka.

Lekcje muzyki dają również szansę na sukces uczniom, którzy mogą mieć trudności z innymi przedmiotami. – Jeżeli ktoś na przykład ma problem z językiem polskim, czy z matematyką, może się okazać, że na muzyce jest świetny w wystukiwaniu rytmu lub w grze na instrumencie. I wtedy zyskuje też w oczach rówieśników, jest doceniony, ma poczucie własnej wartości, co ma ogromne znaczenie przy osiąganiu potem sukcesu w nauce – dodaje Kopka.