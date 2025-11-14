Szefowa MEN z mocnym przekazem ws. postulatu nauczycieli. „Nie będzie tego problemu”

Na kanale YouTube Kancelarii Premiera rzecznik rządu omawia ze swoimi gośćmi bieżące wydarzenia. W najnowszym odcinku programu „Na Pierwszej Linii” pojawiła się Barbara Nowacka. Adam Szłapka pod koniec rozmowy poruszył z szefową MEN kwestię godzin ponadwymiarowych. Minister edukacji narodowej zapewniła, że „nie będzie tego problemu”.

Zamieszanie z rozliczaniem godzin ponadwymiarowych. Szefowa MEN o końcu bałaganu

– On faktycznie powstał, zresztą no wszyscy wiemy, dobre chęci, dobre zamierzenia i pewne nieporozumienia, jeśli o to idzie, w jaki sposób wygląda Karta Nauczyciela, w jaki sposób jest stosowana w praktyce, ale po licznych konsultacjach też spotkałam się ze wszystkimi radami dyrektorów szkół podstawowych, ponadpodstawowych, które pracują przy ministerstwie i zadałam im pytanie o poszczególne praktyki w szkołach – zaczęła Nowacka.

– I po wysłuchaniu tego, jak różne są te praktyki, pomimo że czasami szkoły są w jednym województwie i są jednego typu, postanowiliśmy też porozmawiać z posłami, żeby przygotowali zmianę, bo to jest najszybsza droga, a nam zależy na tempie, żeby ta zmiana była taka, że za każdą gotowość do pracy po prostu nauczyciel będzie dostawał wynagrodzenie, żeby to już nie było nierówności między samorządami, bo było różnie – dodała szefowa MEN.

Barbara Nowacka o nierównościach ws. nauczycieli. „10 km dalej było inaczej”

Nowacka tłumaczyła, że dochodziło do takich sytuacji, że „jeden samorząd płacił za to, że nauczyciel szedł do ucznia na nauczanie indywidualne i gdy go nie było, dostawał wynagrodzenie, a 10 km dalej było inaczej”. Teraz zasady mają być równe i na korzyść nauczyciela. Minister edukacji narodowej podkreśliła, że bez nich żadna zmiana nie będzie możliwa.

