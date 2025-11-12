Rusza protest, „flagowanie” szkół. „Kropla, która przelała czarę goryczy”

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” ogłosiła akcję oflagowania szkół, przedszkoli i placówek oświatowych. Organizatorzy poinformowali, że będzie trwała od 12 listopada do 20 grudnia. Zastrzegli też, że akcja może zostać przedłużona.

Jak czytamy, flagi NSZZ „Solidarność” należy wywieszać na budynkach szkół, przedszkoli i placówek oświatowych lub pozostawiać w widocznych miejscach wewnątrz budynków.

Lista zarzutów do rządu Tuska. „Solidarność” rozpoczyna protest

W treści opublikowanej uchwały czytamy: „W związku z brakiem realizacji przez Rząd RP postulatów Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ »Solidarność«, dotyczących w szczególności:

systemowego wzrostu wynagrodzeń nauczycieli i pracowników oświaty, powiązania wynagrodzenia nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w sektorze przedsiębiorstw, zaprzestania pozorowanego dialogu społecznego z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi, podjęcia działań zmierzających do likwidacji negatywnych skutków zmian w ustawie Karta Nauczyciela

Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ »Solidarność« podejmuje decyzję o rozpoczęciu akcji oflagowania szkół, przedszkoli i placówek oświatowych na terenie całego kraju”.

„Kropla, która przelała czarę goryczy”

Zaznaczono, że akcja ma charakter pokojowy i informacyjny, a także stanowi wyraz solidarności środowiska oświatowego oraz sprzeciw wobec „lekceważenia dialogu społecznego, pogarszania warunków pracy pracowników, braku rzeczywistego i systemowego wzrostu wynagrodzeń nauczycieli i pracowników niepedagogicznych”. Podkreślono też, że przyjęta forma protestu jest zgodna z obowiązującym prawem.

Głos zabrał przewodniczący KSOiW NSZZ „Solidarność”. Waldemar Jakubowski stwierdził, że sprawa dotycząca wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli jest „kroplą, która przelała czarę goryczy”. – Oflagowanie szkół i przedszkoli to pierwszy krok, po nim nastąpią kolejne – zapowiedział. Jak dodał, o ich czasie i formie „Solidarność” będzie informowała przed ich podjęciem.

