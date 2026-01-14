Komunikat MEN tuż przed feriami zimowymi. Ważna wskazówka dla rodziców

Już w przyszły poniedziałek rozpoczną się ferie zimowe w Polsce. Tym razem odbędą się z podziałem na trzy – a nie jak było to dotychczas – cztery tury. W związku ze zbliżającym się zimowym odpoczynkiem MEN przypomina rodzicom, że warto, aby ich dzieci miały przy sobie mLegitymację, dzięki której będą mogły korzystać z różnych ulg.

Ważny komunikat MEN tuż przed feriami zimowymi

Chodzi o elektroniczną legitymację szkolną w aplikacji mObywatel, która potwierdza, że dane dziecko jest uczniem konkretnej szkoły i z tego tytułu ma prawo do zniżek. Ten dokument ma taką samą moc prawną jak legitymacja w tradycyjnej formie. „W niej zapisane są wszystkie ważne dane, widać też status »ważna« i zdjęcie ucznia, dzięki temu kontrolerzy czy pracownicy instytucji mogą szybko sprawdzić, czy dokument jest aktualny” – podało Ministerstwo Edukacji Narodowej w komunikacie, który cytuje Polska Agencja Prasowa.

Resort, na którego czele stoi Barbara Nowacka, zaznaczył także, że ferie to czas, kiedy wiele rodzin wyjeżdża i korzysta z przejazdów pociągami, autobusami, a wolny czas wypełnia wizytami w muzeach, kinach, a także na stokach narciarskich czy korzystając z innych atrakcji. „Właśnie wtedy mLegitymacja okazuje się bardzo przydatna” – podkreśliło MEN.

„Wystarczy pokazać mLegitymację w telefonie. Dokument zawsze pod ręką – nie trzeba martwić się o zgubienie papierowej legitymacji, nie trzeba jej przypinać do plecaka ani szukać w kieszeni. Jeśli dziecko podróżuje samo lub z kolegami, mLegitymacja to dokument, który potwierdza jego tożsamość i szkołę, co może być pomocne w nagłych sytuacjach” – czytamy w komunikacie.

Kiedy ferie zimowe 2026? MEN podało terminy

Ferie zimowe w 2026 r. odbędą się w Polsce z podziałem na trzy tury:

19 stycznia – 1 lutego 2026: województwa mazowieckie, pomorskie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie;

2 lutego – 15 lutego 2026: województwa dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, zachodniopomorskie, małopolskie, opolskie;

16 lutego – 1 marca 2026: województwa podkarpackie, lubelskie, wielkopolskie, lubuskie, śląskie.

Czytaj też:

Nauczycielka w centrum skandalu? Szefowa MEN reaguje. „To jest tym bardziej haniebne”Czytaj też:

Ten problem uderza w część polskich szkół. MEN zaproponowało rozwiązanie