Matura 2026. Tematy wypracowań z języka polskiego. Lista z 2025, 2024, 2023

Tegoroczni maturzyści tradycyjnie zaczynać będą serię egzaminów od pisemnego sprawdzianu z języka polskiego na poziomie podstawowym. Wszyscy dobrze wiemy, że najwięcej punktów zdobyć można tutaj za wypracowanie, do którego jednocześnie najtrudniej się przygotować. Nie znamy bowiem tematów, na które będziemy pisać. Czasami nie da się też przewidzieć, na co zwracać będą uwagę osoby sprawdzające naszą pracę.

Matura 2026. Tematy wypracowań z lat poprzednich mogą pomóc

Sprawa nie jest jednak beznadziejna. Zwłaszcza w przypadku, gdy nie jesteśmy pierwszym rocznikiem i możemy posiłkować się doświadczeniami tysięcy maturzystów, którzy już zmagali się z podobnymi problemami. Najlepiej oczywiście zajrzeć do matur z lat poprzednich i zastanowić się chwilę nad tematami wypracowań, które już się pojawiły i zostały szczegółowo omówione przez licznych polonistów. Może uda się też znaleźć w nich pewne punkty wspólne?

W 2025 roku do wyboru był jeden z dwóch poniższych tematów:

Źródło nadziei w czasach trudnych dla człowieka.

Jak błędna ocena sytuacji wpływa na życie człowieka?

W 2024 wybór nie różnił się aż tak bardzo:

Bunt i jego konsekwencje dla człowieka.

Jak relacja z drugą osobą kształtuje człowieka?

Podobnie było też w 2023:

Człowiek – istota pełna sprzeczności.

Co sprawia, że człowiek staje się dla drugiego człowieka bohaterem?

Matura 2026. Wypracowania z języka polskiego oparte są na lekturach

Zauważyć można, że o ile co roku oba tematy są dość abstrakcyjne, to jednak ten drugi wydaje się bliższy zwykłych doświadczeń. Nie każdy maturzysta na własnej skórze mógł odczuć, czym są „trudne czasy”, nie każdy też buntował się lub miał do czynienia z taką postawą. Zdecydowana większość jednak mylnie oceniła kiedyś sytuację czy doświadczyła jakichś relacji z drugą osobą.

Łatwo zauważyć, że przy abstrakcyjnych tematach ogromną pomocą mogą być lektury szkolne. To w nich spotykamy się z sytuacjami, które nie są zwykle doświadczeniem przeciętnego człowieka. To tam możemy szukać punktu odniesienia. Tego zresztą oczekują od nas egzaminatorzy.

Matura 2026 korzysta z Formuły 2023

W Formule 2023, która wciąż obowiązuje z pewnymi aktualizacjami, zapisana jest konieczność odwołania się do lektury obowiązkowej z listy zawartej w arkuszu egzaminacyjnym. Warto też odwołać się do innego utworu literackiego (np. wiersza) oraz wybranych kontekstów, czy to historycznych, kulturowych, biograficznych czy filozoficznych.

W zaktualizowanej Formule 2023 dla zdających w 2026 roku utrzymano granicę co najmniej 300 słów w wypracowaniu. Podobnie jak w 2025 roku utrzymano też swobodę wyboru lektury obowiązkowej z załączonej listy. Dużą zmianą jest zmniejszona lista lektur obowiązkowych o około 20 proc., co ułatwić ma przygotowanie do egzaminu.

Czytaj też:

Trwają „zbrojenia" przed maturami. CKE chce uniknąć powtórki z ubiegłego roku

Oszukują na maturze, a nauczyciele są bezradni. „Dla mnie to kłopot”