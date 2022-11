Dobra uczelnia, czyli jaka?

Wybierając uczelnię, każdy kieruje się jakimiś kryteriami. Czasem jest to moda, czasem wybór podyktowany tradycją rodzinną. Zawsze jednak decyzja ta ma wpływ na naszą dalszą drogę życiową. Czym się kierować przy wyborze uczelni? Czy istnieje sposób , by właściwie ocenić, które uczelnie są naprawdę dobre? A może na rynku pracy nie liczy się to, jaką kto skończył uczelnię, bo w rzeczywistości i tak praktycznej wiedzy trzeba się uczyć dopiero w miejscu pracy?

Dokonując wyboru uczelni nasi internauci przede wszystkim kierują się osobistymi zainteresowaniami. W drugiej kolejności zwracają uwagę, by wykładali na niej świetni fachowcy, a placówka miała dobrze przygotowane zaplecze dydaktyczne. Wysoko na liście (3. pozycja) znalazł się prestiż uczelni. Nie bez znaczenia okazał się czynnik finansowy, czyli ile trzeba zapłacić za naukę (4. miejsce). Na 5. pozycji jest odległość od miejsca zamieszkania, a tuż za nią wysoka pozycja uczelni w rankingu. Wysokie zarobki dla absolwentów oraz rekomendacja znajomych i przyjaciół znalazły się odpowiednio na 7 i 8 pozycji. Stosunkowo niewielkie znaczenie przy wyborze placówki ma jej wieloletnia tradycja i sukcesy placówki w dyscyplinie, którą zamierzam studiować. Najmniej internautów przyznało się, że swoją decyzję podjęli przypadkowo.