Ekologizm? Abp Jędraszewski: To sprzeczne z tym wszystkim, co jest zapisane w Biblii

W świątecznym wywiadzie udzielonym Telewizji Republika abp Marek Jędraszewski pytany był m.in. o to, czy "ekologizm" jest zgodny z nauczeniem Kościoła Katolickiego. – To zjawisko bardzo niebezpieczne, bo to nie jest tylko postacią nastolatki (red. Greta Thunberg), to coś co się na narzuca, a ta aktywistka staje się wyrocznią dla wszystkich sił politycznych, społecznych – stwierdził Hierarcha.