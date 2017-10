Cinemaforum 2017 - pierwsze informacje

Wybrane przez selekcjonerów CINEMAFORUM 2017 krótkometrażowe filmy były prezentowane i nagradzane na wiodących zagranicznych imprezach (m.in. Cannes, Berlin, Wenecja, Toronto, Sundance, Annecy, Clermont-Ferrand, Oberhausen). Konkursowe filmy zaskakują pomysłowością, dowcipem, oryginalnością formy bądź tematyki i wirtuozerią w sztuce opowiadania.

Konkurs otworzy „Birth of the Leader” Antoine’a de Bary (nagrodzony w Cannes) - zrealizowany z lekkością i humorem film pokazujący uroki wszelkich życiowych początków. W listopadowe dni zazwyczaj z tęsknotą wypatrujemy słońca – nie zabraknie go w fantastycznie sfotografowanych „Eaglehawk” Shannon Murphy oraz „Le Pérou” Marie Kremer (pokazywany w Cannes). Dwa oblicza miłości portretowane w różnych tonacjach - czule romantycznej i zuchwale komediowej - zobaczymy w „Love” Réki Bucsi (nominowany do Europejskiej Nagrody Filmowej) oraz „The Way I Love You” Fernando Garci-Ruiza Rubio (dwie nagrody w Clermont-Ferrand). „Negative Space” Maxa Portera i Ru Kuwahaty (nagroda FIPRESCI w Annecy), „Amalimbo” Juana Pablo Libossarta (nominacja do Europejskiej Nagrody Filmowej) i „The Goodbye” Clary Roquet (pokazywany w Toronto i Clermont-Ferrand) w przejmujący sposób pokazują z kolei, iż miłość wiąże się niekiedy z utratą.

W „Get Up Kinshasa!” Sébastiena Maitre (prezentowany w Toronto) doświadczymy porywającej energii i optymizmu innego kontynentu oraz mistrzowskich popisów absurdalnego humoru w „Decorado” Alberto Vazqueza (nagrodzony w Annecy), „Welcome Home Allen” Andrew Kavanagha i „Offstage” Andreia Hutuleaca (wyróżnienie na Transilvania Film Festival). Zobaczymy niemiecki film przesiąknięty iście brytyjskim poczuciem humoru – „Trial & Error” Antje Heyna (pokazywany w Annecy) oraz wyjątkowo niepoprawny głos na rzecz szeroko pojętej tolerancji - „Fucking Bunnies” Teemu Niukkanena (prezentowany na Sundance).

Dydaktyki nie uświadczymy też, gdy siedząc w kinowych fotelach będziemy oglądali brawurowe perypetie wynikające z niebezpiecznych społecznych praktyk: prowadzenia samochodu po spożyciu alkoholu „Nighthawk” Špeli Čadež -(wyróżniony w Lipsku), uprawiania seksu w domu rodziców „About the Birds and the Bees” J.J. Vanhanena (pokazywany w Tampere) oraz robienia sobie zdjęć w wannie z braćmi „Bathtube” Tima Ellricha (prezentowany w Clermont-Ferrand).

Nadzwyczaj sprawną i gęstą od emocji filmową narrację ujętą w krótką formę będziemy mogli docenić w „Written/Unwritten” Adriana Silisteanu (nominowany do Europejskiej Nagrody Filmowej), „NDR” Grzegorza Dębowskiego (nagrodzony w Gdyni i wyróżniony w Koszalinie) oraz „60 kilo niczego” tegorocznego laureata Złotych Lwów w Gdyni – Piotra Domalewskiego, nagrodzonego także za ten obraz w konkursie filmów krótkometrażowych.

Aleksandra Terpińska w „Najpiękniejszych fajerwerkach ever” (dwie nagrody w Cannes) w mądry i delikatny sposób dotyka najbardziej palących ran współczesnej Polski. Reminiscencje najgorętszych kwestii globalnych odnajdujemy w „Home” Daniela Mulloya (BAFTA dla najlepszego krótkiego metrażu, nagroda specjalna w Clermont-Ferrand, Grand Prix w Palm Springs) oraz w „Summer” Ronniego Trockera (prezentowany w Berlinie). W przewrotny sposób postapokaliptyczną atmosferę kreuje Zhong Su w „Animal Year” (nagroda w Oberhausen). „Small Town” Diego Costy Amarante (Złoty Niedźwiedź dla najlepszego krótkiego metrażu w Berlinie) to popis subtelności w sztuce opowiadania, a „Birdlime” Evana de Rushiego to niekonwencjonalna animacja o wolności i zniewoleniu.

CINEMAFORUM zaprezentuje też krótkometrażowy animowany musical o zapierającej dech wyobraźni reżyserskiej i olśniewającej plastyce obrazu, to dzięki „The Burden” Niki Lindroth von Bahr (sekcja Directors' Fortnight w Cannes).

Filmy w Międzynarodowym Konkursie Głównym CINEMAFORUM 2017 oceni jury w składzie: Janusz Zaorski (przewodniczący jury, reżyser, scenarzysta i producent filmowy, w swej bogatej karierze nagrodzony m. in. Srebrnym Niedźwiedziem w Berlinie za „Matkę Królów”, Grand Prix w Locarno za „Jezioro Bodeńskie” oraz Srebrnym Lampartem i nagrodą FIPRESCI w Locarno za „Pokój z widokiem na morze”), Zofia Wichłacz (aktorka znana m. in. z ról w takich filmach jak „Miasto 44”, „Powidoki”, „Pokot”, „Amok” i „Zgoda”, nagrodzona laurem Shooting Star dla najbardziej obiecującej młodej aktorki europejskiej na tegorocznym MFF w Berlinie), Michał Oleszczyk (krytyk filmowy i wykładowca akademicki, laureat Konkursu im. Krzysztofa Mętraka dla młodych krytyków filmowych, w latach 2014-2016 dyrektor artystyczny FPFF w Gdyni), Paweł Maślona (reżyser, autor m. in. nagrodzonej w 2014 roku na CINEMAFORUM krótkometrażowej „Magmy” oraz tegorocznego błyskotliwego debiutu pełnometrażowego – „Ataku paniki”) i Mariusz Włodarski (producent, mający w zawodowym dorobku m. in. takie filmy jak „Intruz” Magnusa von Horna oraz „21 x Nowy Jork” Piotra Stasika).

16. Międzynarodowe Forum Filmów Niezależnych CINEMAFORUM odbędzie się w dniach 8-12.11.2017 w Kinotece i kinie Jack's w Warszawie. Wstęp na wszystkie projekcje festiwalowe jest bezpłatny.

