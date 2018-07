Magda Gessler w produkcji „Netflixa”: To tak śmierdzi, że nie mogę przy tym stać

To po prostu trzeba zobaczyć. Prowadząca program „Kuchenne Rewolucje” Magda Gessler wystąpiła w reklamie najnowszego sezonu „Orange is the New Black”, emitowanego na Netflixie. To po prostu trzeba zobaczyć.

W 1,5-minutowym nagraniu promującym nowy sezon jednego z flagowych tytułów Netflixa możemy zobaczyć popularną polską restauratorkę Magdę Gessler. W pomarańczowym stroju amerykańskiej więźniarki poucza ona znaną fanom serialu rosyjską kucharkę Red, graną przez Kate Mulgrew. Już w pierwszym zdaniu Polka robi jej prawdziwą „kuchenną rewolucję”. – To po prostu tak śmierdzi, że ja nie mogę nawet przy tym stać! – podsumowuje więzienną kuchnię.

O dziwo, Magda Gessler sprawdza się na tle postaci z „Orange is the New Black”. Jej dosadny język i ekspresyjne gesty muszą dać do myślenia twórcom serialu. Być może w kolejnym sezonie włączą do obsady właśnie polską gwiazdę?