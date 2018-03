Dziewięć filmów oryginalnych Netflixa, które warto zobaczyć, a o których mało się mówi

Potrzeba wyszukiwania wartościowych filmów podnoszona jest przez użytkowników Netflixa zwłaszcza w kontekście ostatnich spektakularnych klap serwisu. Głośne i świetnie zapowiadające się produkcje takie jak „Mute” („Bez słowa”), „Cloverfield Paradox” („Paradoks Cloverfield”), czy „Bright” poddały w wątpliwość zdolności twórców związanych z portalem. Przypominamy więc o filmach, które można obejrzeć tylko na Netflixie, a o których szeroka publiczność powinna, choć mogłaby nigdy nie usłyszeć.

Beasts of No Nation

Wojna odebrała chłopcu rodzinę, a bezwzględny dowódca pozbawił go dzieciństwa. W tej wojnie nie ma wygranych. Gdy wojna domowa rozdziela jego rodzinę, chłopak z Afryki Zachodniej siłą zostaje wcielony do oddziałów najemników i zmuszony do walki jako dziecko-żołnierz.



XIII poprawka

Niewolnictwo. Jim Crow. Kryminalizacja. To ogniwa rasistowskiego łańcucha wykutego z powodów politycznych i finansowych. Skłaniający do refleksji dokument, w którym badacze, aktywiści i politycy analizują przyczyny kryminalizacji Afroamerykanów i wzrostu liczby więźniów w USA.



Najpierw zabili mojego ojca

W czasie brutalnej rewolucji pewna rodzina zostaje zmuszona do podjęcia bolesnych decyzji. Film oparty na faktach. Pięcioletnia dziewczynka walczy o życie w Kambodży, gdzie nagle rozpoczęły się krwawe i przerażające rządy Czerwonych Khmerów.



Inferno

Wulkany kształtują nie tylko topografię Ziemi, ale również poglądy i wierzenia tych, którzy żyją u ich podnóża. Dzięki niesamowitym ujęciom erupcji oraz płynącej lawy Werner Herzog uchwycił prawdziwą potęgę wulkanów i ich znaczenie w tubylczych praktykach duchowych.



Jim i Andy

Jim Carrey opowiada o tym, jak zacierająca granice z rzeczywistością rola Andy'ego Kaufmana zmieniła jego życie. Jim Carrey wspomina swoją totalną przemianę w Andy'ego Kaufmana i zaprasza nas do rozważań nad sensem życia, rzeczywistością, tożsamością i karierą.



Mudbound

Jedna z rodzin ma ziemię, druga pracuje ne niej od pokoleń. Obie są związane bolesnym węzłem przeszłości. Dwie rodziny z Missisipi - jedna biała, druga czarna - muszą odnaleźć się w brutalnej powojennej rzeczywistości, kiedy uprzedzenia znaczą czasem więcej niż przyjaźń. Na ekranie m.in. Mary J. Blige.



Gra Geralda

Bielizna i kajdanki miały dodać pikanterii weekendowej wyprawie. Zamiast tego ujawniły najmroczniejsze obawy żony. Przez perwersyjne seksualne gierki męża, Jessie - przykuta do łóżka na odludziu - doświadcza dziwnych wizji, poznaje mroczne sekrety i staje przed dramatycznym wyborem. Na podstawie prozy Stephena Kinga. W roli głównej Carla Gugino.



Okja

Ta wielka istota jest jak rodzina dla dziewczyny, która ją wychowała. A nikt nie pozwala korporacjom zjadać rodziny. Wielka, ale łagodna istota oraz dziewczyna, która ją wychowała, znajdują się w centrum zainteresowania aktywistów ekologicznych, naukowców i chciwych korporacji. W obsadzie Tilda Swinton i Jake Gyllenhaal.



Opowieści o rodzinie Meyerowitz

Dorastali, walcząc o miłość taty. Teraz tkwią w pułapce karmienia jego ego. A on doprowadza ich do granic wytrzymałości. Trójka dorosłego rodzeństwa spotka się w Nowym Jorku, by spierać się ze swoim złośliwym ojcem artystą i jego przebrzmiałą twórczością. Na jaw wychodzą zazdrość i urazy. W rolach głównych Adam Sandler, Ben Stiller i Dustin Hoffman.