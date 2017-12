Samochód wyposażono w rewolucyjny system szybkiego doładowywania baterii w 15 min do 90 proc. Według danych producenta pełna bateria zapewni zasięg do 150 km. ELVI zaprojektowano w wersji trzyosobowej i to nie ulegnie zmianie. Tył pojazdu może być zamieniony w chłodnię, plandekę, kontener lub otwartą skrzynię. Całkowita masa pojazdu to 3,5 tony, ładowność wynosi 1100 kg. Maksymalna prędkość to 100 km/h.

Dzień po oficjalnej prezentacji samochodu dostawczego ELVI stoisko firmy Ursus odwiedził Prezydent RP Andrzej Duda, który dopytywał o szczegóły techniczne oraz usiadł za kierownicą innowacyjnego pojazdu.

Galeria:

Prezydent Andrzej Duda za kierownicą ELVI

Prototyp z napędem elektrycznym doskonale wpisuje się w ogłoszony podczas pierwszej edycji Kongresu 590 rządowy plan elektromobilności. Nie ulega wątpliwości, że czwarta rewolucja przemysłowa to niepowtarzalna szansa dla Polski na zajęcie dogodnego miejsca na rynku motoryzacyjnym. Okazją na popularyzację polskiej myśli technologicznej jest nowatorska koncepcja dostawczego samochodu elektrycznego ELVI stworzonego przez Ursus S.A. Jego wszechstronność i możliwość dostosowania do indywidualnych potrzeb klienta rodzi nadzieję, że będziemy widywać go równie często co popularne światowe marki.

