Andrzej Duda mówił o bezpieczeństwie Polski. Uwagę zwrócił jeden szczegół

Andrzej Duda wygłosił przemówienie podczas pierwszego dnia Warsaw Security Forum. Wystąpienie głowy państwa poświęcone wyzwaniom dla bezpieczeństwa Polski w kontekście wojny w Ukrainie, przyciągnęło tłumy uczestników.

Andrzej Duda o Nord Stream 2

Prezydent podkreślił, że „przez lata eksperci i urzędnicy z flanki wschodniej NATO ostrzegali przed putinowską Rosją i nawiązywaniem z nią bliskiej współpracy – czy to w obszarze energetycznym, handlowym, czy finansowym”.

– Sam wielokrotnie przestrzegałem przed konsekwencjami budowy Nord Stream 2. Popełnione w przeszłości błędy mszczą się dzisiaj, możemy jednak wyciągnąć z tego ważne wnioski na przyszłość. Dziś dostrzegamy już, że nasi zachodni sojusznicy znacznie bardziej doceniają wiedzę ekspertów z Polski i krajów naszego regionu, korzystają z naszego oglądu sytuacji na Wschodzie – stwierdził polityk.

twitter

Andrzej Duda na WSF 2024 o bezpieczeństwie Polski

Andrzej Duda zaznaczał, że „aby wygrać wojnę, Ukraina potrzebuje naszego stałego wsparcia”. – Możemy w tym wymiarze zrobić więcej – przekazując więcej uzbrojenia i amunicji oraz pozwalając na ich pełne wykorzystanie, bez żadnych ograniczeń. Powinniśmy też równolegle przybliżać Ukrainę do integracji euroatlantyckiej – podkreślał.

Prezydent zwrócił uwagę na fakt, że „niezwykle ważnym, jest, aby społeczeństwa rozumiały, że dzisiejsze koszty wspierania Ukrainy są niczym w porównaniu do tego, co przyszłoby nam zapłacić, jeśli pozwolilibyśmy Ukrainie upaść”.

Andrzej Duda przypomniał, że równo dwa tygodnie temu obchodziliśmy 85. rocznicę sowieckiej inwazji na Polskę, przeprowadzonej wspólnie z Niemcami w 1939 roku.

– Na skutek doznanej wówczas klęski zostaliśmy zdani na łaskę dwóch totalitaryzmów, czego tragiczne skutki odczuwaliśmy przez dekady. Nie zamierzamy nigdy więcej do tego dopuścić. To dlatego Polska dokonuje tak dużych inwestycji, to dlatego tworzymy największą europejską armię lądową, dlatego też jesteśmy tak aktywni w NATO. Do bezpieczeństwa Sojuszu podchodzimy zgodnie z zasadą 360 stopni. Już od lat nie jesteśmy tylko biorcą – jesteśmy również gwarantem bezpieczeństwa – podkreślał.

twitter

Uwagę uczestników konferencji zwrócił fakt, że Andrzej Duda pojawił się na mównicy z bandażem i opatrunkiem na palcu.

Wkrótce więcej informacji.

Czytaj też:

Andrzej Duda pozwany. Doradca prezydenta: Sąd wpadł w pułapkę. To jest absurdalneCzytaj też:

Komu ufają Polacy? Trzaskowski krok za Tuskiem. Ziobro zamyka stawkę