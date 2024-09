Dziennikarz TVN nie wytrzymał po słowach Kowalskiego. Padły mocne słowa

Andrzej Duda postanowił udać się w weekend na uroczystości z okazji urodzin Milosza Zemana. Sprawa wywołała niemałe oburzenie, ponieważ były prezydent Czech nie ukrywa swoich prorosyjskich poglądów. Wśród gości pojawili się m.in. prezydenci Słowacji i Serbii Peter Pellegrini i Aleksande Vucic; premierzy Węgier i Słowacji Viktor Orban i Robert Fico, a także były prezydent Czech Vaclav Klaus.

MSZ odradzało Andrzejowi Dudzie wizytę w Czechach

Na wydarzeniu nie zabrakł przedstawicieli partii komunistycznej. Wyraźnie wzruszony solenizant nie mógł się nachwalić Viktora Orbana. Zdaniem Milosza Zemana, mocno krytykowana przez UE podróż węgierskiego premiera do Ukrainy, Rosji oraz Chin to najlepsza podróż polityczna we współczesnej historii”.

Władysław Teofil Bartoszewski oraz Radosław Sikorski podkreślili, że MSZ odradzało Andrzejowi Dudzie wizytę na urodzinach Milosza Zemana. Ostatecznie Andrzej Duda nie wziął tych apeli pod uwagę.

Janusz Kowalski znów mówił o Donaldzie Tusku

O prezydencką podróż dziennikarz TVN24 Maciej Knapik postanowił zapytać Janusza Kowalskiego. – W mojej ocenie ta wizyta była bardzo dobra, dobrze, że pan prezydent rozmawia chociażby z Victorem Orbanem, premierem Węgier, z którym nie chce rozmawiać od wielu miesięcy Donald Tusk, m.in. o możliwości sprowadzania gazu przez Polskę do Węgier – stwierdził polityk PiS.

Poseł mówiąc o Viktorze Orbanie używał określeń takich jak „wielki przyjaciel Polski”. Uwagi reportera dotyczące prorosyjskości polityka, puszczał mimo uszu. Mianem najbardziej proputinowskiego polityka postanowił określić...Donalda Tuska. – To on działa na korzyść Kremla. Zachęcam do przeczytania książki prof. Cenckiewicza i Michała Rachonia o prorosyjskiej polityce Donalda Tuska. Ja nawet redaktorowi kupię tę książkę i panu prześlę – zadeklarował parlamentarzysta.

Janusz Kowalski spiął się z dziennikarzem TVN24

Maciej Knapik postanowił poprosić o komentarz stojącego obok Zbigniewa Kuźmiuka. – Pan jakoś nie broni prezydenta Dudy — powiedział zwracając się do polityka PiS. – Najlepiej pan prezydent broni się sam, ale trudno panu prezydentowi dyktować kalendarz spotkań. Spotyka się z tymi osobami, które uznaje za ważne – ocenił poseł dodając, że jego zdaniem najbardziej prorosyjskimi politykami są politycy niemieccy z panią Ursulą von der Leyen na czele.

W odpowiedzi na uwagę, że Unia Europejska wspiera Ukrainę, Janusz Kowalski stwierdził, że „nie wspiera w najważniejszym kontekście, ponieważ rosyjski gaz dalej jest importowany pod postacią nawozów do UE”. – Zachęcam redakcję TVN, aby bardzo mocno powiedzieli "nie" importowi rosyjskich nawozów do Polski – stwierdził.

Na kolejną uwagę, że Viktor Orban prowadzi prorosyjską politykę, Janusz Kowalski ponownie zaproponował przeczytanie książki Cenckiewicza i Rachonia.

