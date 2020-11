Nowa mutacja koronawirusa w Europie. Dania zamyka Jutlandię Północną

Na fermach norek w Danii wykryto nową mutację koronawirusa SARS-CoV-2, która może być przenoszona ze zwierząt na ludzi. Na zorganizowanej w środę 4 listopada konferencji prasowej premier Mette Frederiksen poinformowała, że zmutowanym wirusem zaraziło się dwanaście osób i dodała, że norki są „uważane za zagrożenie dla zdrowia publicznego”. Szefowa duńskiego rządu przekazała też decyzję, by wybić całą populację tych zwierząt w tym kraju. – Zmutowany wirus u norek może stanowić ryzyko dla efektywności szczepionki na koronawirusa – argumentowała. Dodała, że w akcję zaangażuje się wojsko, policja i pracujące na terenie kraju służby ratunkowe.

Premier Danii: Zamykamy Jutlandię Północną

W czwartek wieczorem Frederiksen poinformowała o kolejnym kroku – odcięciu od reszty kraju siedmiu gmin w Jutlandii Północnej, gdzie znajdują się liczne fermy. Premier zaapelowała do mieszkańców, by nie opuszczali swojego regionu, aby „zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa” . – Prosimy was w Jutlandii Północnej o coś zupełnie nadzwyczajnego – zaznaczyła Fredriksen. Przyznała też, że „to prawdziwe zamknięcie regionu” . – Oczy świata zwrócone są na nas – dodała.

Aby zatrzymać mieszkańców w Jutlandii Północnej, rząd zdecydował się na zawieszenie funkcjonowania transportu publicznego i pociągów do 3 grudnia. Zamknięte będą szkoły, bary, restauracje, siłownie i instytucje kultury. Zgromadzenia ograniczono do 10 osób, a tam, gdzie to możliwe, wprowadzono pracę zdalną. Restrykcje obejmą około 280 tys. mieszkańców.

Koronawirus na fermach norek

Minister zdrowia Magnus Heunicke mówił z kolei o tym, jak poważne zagrożenie płynie ze strony ferm norek. Poinformował, że około połowa spośród 783 przypadków koronawirusa u ludzi, które wykryto w Jutlandii, jest „związana” z fermami norek. Minister ds. żywności Mogens Jensen przekazał z kolei, że nową mutację wirusa wykryto na co najmniej 207 fermach.

