We Włoszech wykonuje się prawie pół miliona testów dziennie. Przyczyną Green Passy

Drugi tydzień z rzędu we Włoszech wykonywanych jest codziennie od ponad 400 tys. do pół miliona testów na koronawirusa. To efekt wejścia w życie obowiązku przepustek sanitarnych we wszystkich miejscach pracy. Mniej niż jeden procent badań daje wynik pozytywny.

Na testy zgłaszają się przede wszystkim pracujące osoby niezaszczepione, które muszą je robić do dwóch, trzech razy w tygodniu, by otrzymać tzw. Green Pass.

Związkowcy podali, że w kraju jest 2,7 mln niezaszczepionych pracowników. W pierwszym tygodniu obowiązywania nakazu przepustki COVID-19 około 100 tysięcy osób przez jeden lub więcej dni musiało pozostać w domu z powodu jej braku i straciło z tego powodu wynagrodzenie za ten czas.

Koronawirus we Włoszech

W niedzielę ministerstwo zdrowia poinformowało, że minionej doby na Covid-19 zmarły 24 osoby i zanotowano 3725 nowych zakażeń wykrytych w 403 tysiącach testów.

Bilans zmarłych od początku pandemii wzrósł do 131 826.

Szacuje się, że obecnie aktywnych zakażeń jest ok. 74 tysięcy.

W szpitalach jest ponad 2800 chorych na Covid-19, w tym 341 na oddziałach intensywnej terapii.

Z Rzymu Sylwia Wysocka (PAP)

