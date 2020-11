07:03 Bilans ofiar śmiertelnych epidemii koronawirusa we Francji powiększył się we wtorek o 1226, z czego 472 pacjentów zmarło w ciągu ostatniej doby w szpitalach, a o 754 wzrosła od piątku liczba zgonów na Covid-19 w domach opieki - poinformowały władze medyczne. 06:30 Kupimy w najszybszym możliwym terminie maksymalną liczbę dawek szczepionki, oczywiście w relacji do liczby naszej ludności - napisał premier Mateusz Morawiecki na Facebooku. Poinformował też, że we wtorek rozmawiał z przedstawicielami firmy Pfizer. 06:17 Redakcja programu Uwaga! TVN przyjrzała się leczeniu koronawirusa amantadyną. Kontrowersyjną terapię stosuje lekarz z Przemyśla.



Uwaga! TVN: Amantadyna – cudowny lek na koronawirusa? Lekarz z Przemyśla kontra naukowcy