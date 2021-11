Koronawirus zbiera śmiertelne żniwo. MZ o zgonach osób zaszczepionych

We wtorek 30 listopada Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 526 zgonach spowodowanych COVID-19. Jest to niechlubny rekord czwartej fali pandemii koronawirusa w Polsce. Wcześniejszy rekord został ustanowiony w czwartek 25 listopada. Wówczas z powodu COVID-19 i współistnienia z innymi chorobami zmarło 497 pacjentów.

W najnowszym raporcie dotyczącym koronawirusa Ministerstwo Zdrowia wyszczególniło, że 376 osób zmarło z powodu współistnienia COVID-19 z inną chorobą. 150 zgonów było spowodowanych wyłącznie COVID-19

Koronawirus w Polsce. Ministerstwo Zdrowia ujawnia więcej danych

W związku ze znaczącym wzrostem liczby zgonów (przed tygodniem było ich 398) Ministerstwo Zdrowia postanowiło uzupełnić wtorkowy raport o dodatkowe dane. Resort przekazał, że 386 z 526 ofiar wspomniany w raporcie to osoby niezaszczepione.

Ministerstwo dodało również że spośród 140 osób zaszczepionych, które zmarły minionej doby 109 miało choroby współistniejące, a średnia ich wieku to ponad 65 lat. Zatem COVID-19 był przyczyną śmierci 31 osób zaszczepionych przeciwko COVID-19, u których nie występowały choroby współistniejące.

Koronawirus w Polsce. Są też dobre informacje

Przypomnijmy, że we wtorek 30 listopada Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 19 074 nowych przypadkach zakażenia COVID-19. To o 862 przypadki mniej niż przed tygodniem. Adam Niedzielski w rozmowie z TVN przyznał, że jest to pierwsza dobra czwartej fali pandemii, kiedy to notujemy spadek liczby nowych przypadków.

Stale rośnie również liczba osób, które pokonały COVID-19. Od początku pandemii wyzdrowiało 3 038 451 osób. Tylko minionej doby liczba ozdrowieńców wzrosła o 19 646.

