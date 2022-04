Koronawirus w Polsce. Kolejne przypadki zakażenia i zgony

Ministerstwo Zdrowia podało w najnowszym raporcie informację o kolejnych 1 186 zakażeniach koronawirusem w Polsce. 118 to ponowne infekcje. Nowe przypadki pochodzą z województw: mazowieckiego (226), śląskiego (140), dolnośląskiego (115), lubelskiego (100), małopolskiego (96), pomorskiego (81), łódzkiego (69), zachodniopomorskiego (65), wielkopolskiego (60), kujawsko-pomorskiego (41), opolskiego (31), podkarpackiego (31), podlaskiego (29), warmińsko-mazurskiego (26), lubuskiego (25) oraz świętokrzyskiego (21).

Koronawirus w Polsce. Nowe przypadki i ofiary (14 kwietnia)

Dodatkowo 30 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną. Resort przekazał również, że przez ostatnią dobę SARS-CoV-2 przyczynił się do śmierci 39 osób. Z powodu COVID-19 zmarło osiem osób. Zgon kolejnych 31 pacjentów był spowodowany współistnieniem koronawirusa z innymi schorzeniami.

Z dziennych statystyk, które udostępnia Ministerstwo Zdrowia, wynika m.in., że w ciągu ostatniej doby wyzdrowiały 73 osoby. Na kwarantannę zostały skierowane cztery osoby. Wykonano 15 501 testów. Wystawiono także 1 729 zleceń na testy POZ. Od wybuchu pandemii w Polsce zakażone zostały już 5 982 664 osoby, z czego 86 287 to ponowne infekcje. Doszło również do 115 775 przypadków śmiertelnych. Z kolei łącznie do zdrowia wróciło 5 333 944 pacjentów.

Adam Niedzielski o zakończeniu stanu epidemii

Adam Niedzielski spekulował, że w kwietniu będzie decyzja o zniesieniu stanu epidemii. Zostanie on przekształcony w stan zagrożenia epidemicznego, co potrwa do września. Obecnie w tej sprawie prowadzone są regulacje prawne. Minister zdrowia przyznał też, że resort będzie analizował kwestię czwartej dawki szczepionki dla osób powyżej 80. roku życia. Rekomendację w tej sprawie wydała Europejska Agencja Leków.

