NA ŻYWO: Rząd wprowadza nowe obostrzenia. Konferencja ws. walki z koronawirusem

11:59 Pytanie o nabożeństwa pozostało bez odpowiedzi. Na tym zakończyła się konferencja dotycząca najnowszych obostrzeń mających hamować rozwój epidemii koronawirusa. 11:57 Czy ograniczenia dla seniorów (ws. pozostania w domu - red.) to prośba czy nakaz?



Maląg: To zalecenie, gorąca prośba. A poprzez Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów naszych seniorów zabezpieczymy.



Prof. Horban: To jest też prośba, żeby ograniczyć odwiedziny w domach osób starszych. By dzieci i młodzież nie przenosiły zakażenia. Jeżeli nawet się odwiedza to bardzo krótko i z daleka. 11:54 Zakaz odbywania spotkań powyżej 5 osób. Czy kursy językowe gromadzące 5 i więcej osób też nie mogą się odbywać?



Niedzielski: Ta reguła ma obowiązywać wszędzie, będzie dotyczyć także zgromadzeń. Ma ona ułatwiać działanie służb, działanie policji. Będziemy sugerowali to także do tego typu szkoleń językowych, o których wspomniano. 11:51 Jakie dalsze restrykcje gospodarcze są planowane?



Morawiecki: My musimy nauczyć się z tą pandemią żyć. Może ona potrwać dwa miesiące, a może rok. Musimy uczyć się żyć i pracować w tym reżimie sanitarnym, który funkcjonuje. Czyli dystans i wszędzie noszenie masek.



Jest pytanie, czemu na pustej ulicy mamy nosić maski. Co chwilę wchodzimy do sklepu, do tramwaju autobusu, czy natrafiamy na grupy osób. Dlatego potrzebne jest ciągle posiadanie maseczki.



Potrzebne to jest po to, aby gospodarka cały czas działała. 11:46 Czy są twarde dane, że gastronomia jest szczególnym ogniskiem zakażeń i powinna być zamknięta wcześniej?



Prof. Horban: Nie prowadzimy takich badań, ale bardzo wyraźnie za tym przemawia przykład wesel. Wystarczy jedna osoba, by zakazić wszystkich gości. To jest bardzo łatwo transmitowalny wirus. Trzeba zachować odstęp, a w restauracjach o to trudno.



Niedzielski: Mamy w zanadrzu wykres pokazujący, że we wrześniu liczba interakcji społecznych osiągnęła poziom sprzed pandemii. Decydując o obostrzeniach kierujemy się przesłankami epidemiologicznymi, ale także ograniczamy działania generujące ruch, interakcje. Np. w szkołach nie ma formalnych ognisk zakażeń, ale redukujemy interakcje. 11:42 -Zasiłki dla rodziców dzieci, które będą na zdalnym nauczaniu?

-Czy będą rekompensaty dla sanatoriów, lokali gastronomicznych?

-Czy młodzież do 16. czy do 18. roku życia musi zostać w domu?



Morawiecki: Chodzi o dzieci do 16. roku życia.

Wspomożemy przedsiębiorców. Będziemy to ogłaszać w przyszłym tygodniu. 11:38 Co z cmentarzami na 1 listopada?



Morawiecki: Decyzja zapadnie dopiero w przyszłym tygodniu.



To są jednak miejsca, gdzie może dochodzić do zakażeń. Gorąco apelujemy już teraz, by 1 listopada pozostać w domach. 11:37 Pora na pytania od dziennikarzy. 11:36 Maląg: Uruchamiamy stronę internetową z zakładką Wspieraj Seniora, gdzie każdy będzie mógł zgłosić się i zaoferować swoje wsparcie. Już teraz mamy wiele telefonów i wiele organizacji, które chcą pomóc.



Drodzy seniorzy, nie zostaniecie sami. Nam zależy na tym, abyście ten trudny czas przeżyli w zdrowiu i w poczuciu bezpieczeństwa. Pamiętajmy o wzajemnym bezpieczeństwie: dystans, dezynfekcja, maseczka, aplikacja, wietrzenie pomieszczeń. 11:34 Minister Marlena Maląg: Koronawirus drastycznie zmienia życie w każdym obszarze. Szczególnie naraża seniorów, a solidarność międzypokoleniowa jest tak ważna w programie Prawa i Sprawiedliwości. Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów jest tego dowodem.



Uruchamiamy infolinię: 22 505 11 11



Tam już teraz wszyscy seniorzy powyżej 70. roku życia mogą zadzwonić. My natomiast będziemy państwu przekazywać niezbędne środki do życia do domu. Tam informator zbierze dane, przekaże je do Ośrodka Pomocy Społecznej, a stamtąd wolontariusze przekażą zakupy seniorom.



Na to wsparcie zabezpieczyliśmy 100 milionów złotych. Jeżeli będzie trzeba, zwiększymy te środki. 11:32 Prof. Horban: Muszę się nie zgodzić z przedmówcami. To nie są obostrzenia, to nie są restrykcje. To są środki zapobiegające, chroniące. Wirusowi nie możemy zapobiec, bo wirus ewoluuje. Teraz znacznie szybciej zakaża, choć jest śmiertelny. To śmiertelność na poziomie 1 procenta. Ale zaczynają działać liczby. 1 proc. od 15 tys., a od 100 tys, to zupełnie inne liczby.



Mamy 100 tys. miejsc, ale oprócz COVID-19 są jeszcze inne choroby. Trudno odmówić łóżka rodzącej albo innemu choremu. Zostaje nam tylko Stadion Narodowy i tymczasowe szpitale, które nie mogą zapewnić takiego poziomu leczenia jak normalne szpitale.



Bardzo prosimy wszystkich, by we własnym i naszym interesie się do tych prostych zasad bezpieczeństwa dostosowali. 11:29 Prof. Andrzej Horban, przewodniczący zespołu ekspertów przy premierze Morawieckim: Od podstaw. Jeśli jest jakaś choroba, to szukamy lekarstwa. Lekarstwa teraz nie ma i nie będzie. Byłaby to prosta choroba, infekcja górnych dróg oddechowych. Jednak często ta walka kończy się niepowodzeniem i zostaje oddział intensywnej terapii.



Jeżeli nie ma leków, to środkiem ochronnym jest szczepionka. Bardzo pozdrawiam ruch antyszczepionkowy. Jeżeli chcecie państwo wiedzieć jak wyglądać będzie świat bez szczepionek, to proszę bardzo. Tak właśnie będzie wyglądać. 11:26 Niedzielski: Cieszę się, że na maseczki zgodzili się też ci, którzy wcześniej kontestowali obowiązek ich noszenia. Mówię tu o posłach Konfederacji, którzy wczoraj w Sejmie mieli je już na twarzach, do dowód naszej odpowiedzialności. 11:25 Niedzielski: Teraz najważniejszym zadaniem jest zmniejszyć tempo rozwoju pandemii. Musimy wszystko zrobić, używając pełnego arsenału obostrzeń, żeby spowolnić rozwój i przynajmniej przejść do trendu liniowego. Jeżeli to się uda (a efekty obostrzeń pojawiają się po dwóch tygodniach), to pozwoli nam to utrzymać się w okolicach 15-18 tys. zakażeń w przyszłym tygodniu. Dlatego on będzie krytyczny, bo przekonamy się, czy zaczynają działać obostrzenia wprowadzane przed tygodniem. 11:23 Niedzielski: Przekształcamy szpitale w szpitale covidowe, zajmujemy oddziały internistyczne. Stawiamy szpitale tymczasowe i powiększamy infrastrukturę łóżkową. Ambitny plan pana premiera to mniej więcej 30 tys. łóżek na koniec października.



Infrastruktury nie da się jednak rozbudowywać w nieskończoność. Chodzi przede wszystkim o kadrę. Przygotowaliśmy rozwiązanie, które lepiej pomoże wykorzystać medyków. W Sejmie przyjęliśmy ustawę, która ma to umożliwić. 11:22 Minister zdrowia Adam Niedzielski: Przed nami krytyczny tydzień. Niestety spełniają się czarne scenariusze. Ale scenariusz, w którym zakażać będzie się 15-20 tys. osób dziennie, będzie gorzej niż czarnym scenariuszem. Musimy zrobić wszystko, żeby zahamować dalszy rozwój pandemii. 11:20 Morawiecki: Musimy cierpliwie zastosować się do tych rygorów i tylko wtedy wspólnie zwyciężymy. Każdy musi upominać, przypominać sąsiadom, rodzinie, by się do ograniczeń stosowali. Każdy ma zrobić wszystko, by chronić życie swoje i innych. 11:19 Morawiecki: Jeżeli możemy ograniczyć liczbę kontaktów fizycznych, to ograniczmy ją, zwłaszcza na najbliższe tygodnie. Kluczowe jest noszenie maseczek i częste wietrzenie pomieszczeń. 11:19 Morawiecki: Te obostrzenia są poważne, ale liczę też na to, że gospodarka będzie dalej pracować na obrotach szybszych niż wiosną. Nie zamykamy zakładów produkcyjnych, ale apelujemy - wszędzie tam muszą obowiązywać ścisłe zasady sanitarne, aby te zakłady mogły funkcjonować za tydzień, za dwa i później. 11:18 Morawiecki: Zamykamy również sanatoria. 11:17 Morawiecki: Wreszcie temat kluczowy. Na śmierć i poważne zagrożenie dla zdrowia narażone są przede wszystkim osoby starsze. Dlatego wprowadzamy program Ochrona Seniorów. Prosimy seniorów powyżej 70. roku życia o nieprzemieszczanie się, o niewychodzenie z domu. Uruchamiamy solidarnościowy program Korpus Wsparcia Seniorów. Harcerze, WOT, wolontariusze mają pomagać seniorom, by pomóc im pozostać w domach.



Powyżej 70 roku życia umiera około 70 proc. osób umierających na COVID-19. Seniorzy, bardzo proszę, zostańcie w domach. 11:16 Morawiecki: Kolejnym obostrzeniem jest zakaz wszelkiego rodzaju aktywności osób powyżej pięciu w jednej grupie, a więc wszelkiego rodzaju spotkań, zebrań.



Ważne wyjątki to osoby mieszkające razem oraz cele zawodowe, np. pracownicy budowlani. 11:15 Morawiecki: Pomieszczenia gastronomiczne to pomieszczenia o małej powierzchni, gdzie pracuje dużo osób, bez maseczek i bez wietrzenia. Tak więc lokale gastronomiczne będą zamknięte dla klientów. 11:14 Morawiecki: Ograniczenie działalności restauracji, pubów, wszystkich tego typu przedsiębiorstw. Będą mogły organizować jedynie pożywienie na wynos. Na razie planujemy to na dwa tygodnie, ale z możliwością przedłużenia. 11:13 Morawiecki: W godzinach od 8 do 16 dzieci i młodzież nie mogą przemieszczać się bez opieki dorosłego. 11:13 Morawiecki: W grupie osób do 11-12 roku życia poziom zakażeń jest trzykrotnie mniejszy niż w grupie 13-14 lat. Ma to naukowe uzasadnienie. Poza tym dla najmłodszych dzieci bardzo ważna jest edukacja stacjonarna ze względów psychologicznych i efektywności edukacyjnej. 11:12 Morawiecki: Po drugie - szkoła podstawowa w klasach od czwartej do ósmej - w trybie zdalnym. 11:11 Morawiecki: Po pierwsze, cała Polska od jutra staje się strefą czerwoną. 11:11 Morawiecki: Jeżeli będzie potrzebne zamknięcie granic, możliwości przemieszczania się po kraju i lockdown, to trzeba będzie się na to zdecydować. 11:10 Morawiecki: Nas bardzo niepokoi tempo przyrostu. Musimy zahamować ten przyrost. Obostrzenia, które zaraz przedstawimy, mają zahamować ten przyrost w ciągu 10-14 dni. W przypadku, gdy nie zadziałają, będziemy musieli zamykać kolejne dziedziny życia społecznego i gospodarczego. 11:09 Morawiecki: Niektóre państwa podjęły decyzję o całkowitym lockdownie, inne zdecydowały się na godzinę policyjną, jeszcze inne ograniczają świadczenia usług. 11:08 Morawiecki: Zbliżamy się do 15 tys. zachorowań dziennie. Druga fala uderzyła w Europę z podobną siłą. Średnia to 170 osób na 100 tys. mieszkańców, u nas jest to 160 osób. A więc bardzo podobnie, choć trochę mniej. 11:08 Premier Mateusz Morawiecki: Niestety sytuacja jest nadal niedobra, dynamiczna. Nastąpił kolejny przyrost zakażeń oraz zgonów. Nasze działania muszą być bardzo zdecydowane. 11:07 Z 7-minutowym opóźnieniem rzecznik rządu konferencję rozpoczął premier Mateusz Morawiecki 11:01 TVP w swoim serwisie informacyjnym przekazuje, że konferencja rozpocznie się "w okolicach godziny 11". 10:42 Resort podał też uaktualniony bilans ofiar. Tylko w ciągu ostatniej doby z powodu COVID-19 zmarł 153 osoby. twitter.com 10:41 Jeszcze przed konferencją Ministerstwo Zdrowia opublikowało najnowszy raport dotyczący walki z koronawirusem: twitter.com 10:40 Według najnowszych zapewnień z Kancelarii Premiera, konferencja tym razem odbędzie się zgodnie z planem.



twitter.com

Pierwotnie konferencja dotycząca nowych obostrzeń miała odbyć się w czwartek 22 października. Po kilku godzinach niepewności usłyszeliśmy jednak tego dnia, że została przełożona na piątek 23 października. Przedstawiciele rządu już wcześniej zapowiadali, jakie decyzje zamierzają podjąć, dlatego odsunięcie w czasie momentu ich ogłoszenia przyjęto z zaskoczeniem. „Ze względu na trwające prace parlamentarne i głosowania w Sejmie konferencja prasowa dotycząca nowych zasad bezpieczeństwa odbędzie się jutro o godz. 11:00” – poinformował na Twitterze rzecznik rządu Piotr Muller.

Nowe obostrzenia. Czego możemy się spodziewać?

Informacja o przesunięciu konferencji jest tym większą niespodzianką, że już od środy rządzący przygotowywali Polaków na to, co może czkać nas w najbliższych dniach. M.in. premier Mateusz Morawiecki i minister Michał Dworczyk zapowiadali, że cała Polska może stać się czerwoną strefą. Mówiono też o rozszerzeniu nauczania zdalnego na starsze dzieci ze szkół podstawowych oraz o niesprecyzowanych ograniczeniach w gospodarce.

Dworczyk: Sytuacja jest bardzo poważna



– Mamy już taką liczbę powiatów zaznaczonych na czerwono i 88 proc. populacji, że będę rekomendował, abyśmy podjęli decyzję, żeby cała Polska od soboty była strefą czerwoną – ujawnił 21 października Mateusz Morawiecki. – Sytuacja jest bardzo poważna, tego nikt nie kwestionuje. Pandemia rozwija się bardzo dynamicznie, co powinno nas mobilizować do włączenia się w sposób odpowiedzialny do walki z chorobą – dodawał szef Kancelarii Premiera, Michał Dworczyk.

Czytaj też:

Koronawirus. Min. Zdrowia zmieniło sposób informowania o hospitalizacji i respiratorach