Koronawirus w Polsce. Skok liczby zakażeń w dużych miastach. Apel MZ

Rzecznik resortu odniósł się do najnowszych danych dotyczących koronawirusa. Mówią one o 24 692 nowych przypadkach zakażenia i kolejnych 373 zgonach. Łączna liczba zakażeń wykrytych od początku epidemii wynosi 439 536, a zgonów 6475.

„Po kilku dniach, kiedy obserwowaliśmy wyhamowanie, mamy skok liczby zachorowań. Wyraźnie widać duży wzrost w miastach. W Warszawie jest ponad 1,7 tys. nowych przypadków. Przykładowo - we Wrocławiu, Krakowie, Poznaniu czy Łodzi odnotowano od blisko 500 do blisko 700 przypadków, co świadczy o tym, że liczba kontaktów w dużych miastach rzutuje na wskaźniki” – powiedział Andrusiewicz.

MZ apeluje: Wprowadzajmy rygor do własnego życia

„Dlatego ponawiamy apele, żeby przestrzegać zaleceń ws. dystansu, dezynfekcji i maseczek. Apelujemy też, by nie czekać na kolejne obostrzenia, tylko samemu wprowadzać pewne rygory do własnego życia w trosce o bliskich” – dodał.

Rzecznik MZ zaznaczył, że wzrost statystyk nie ma związku ze zwiększaniem dostępności do testów antygenowych.

„Statystki nadal uwzględniają tylko testy genetyczne” – zaznaczył. „Placówki muszą zakupić testy antygenowe, a Ministerstwo Zdrowia przygotować system ich raportowania, bo pamiętajmy, że będą one realizowane już nie tylko w laboratoriach” - przekazał.

Na środę, na godz. 14, zapowiedziano konferencję prasową premiera Mateusza Morawieckiego i ministra zdrowia Adama Niedzielskiego dotyczącą kolejnych kroków w walce z COVID-19.