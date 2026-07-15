Przełom w warszawskim ratuszu. Trzaskowski ujawnił nazwiska wiceprezydentek

Przypomnijmy, kilka tygodni wcześniej z tych stanowisk zrezygnowały dotychczasowe zastępczynie polityka – Aldona Machnowska-Góra i Renata Kaznowska.

Przełom w Warszawie. Trzaskowski wskazał wiceprezydentki

– Obie panie to profesjonalistki, mają naprawdę potwierdzone kompetencje i bardzo mocny dorobek zawodowy – przekonywał prezydent, tłumacząc powody swojej decyzji. – Związane są z Warszawą i dobrze znają nasze priorytety i to, jak funkcjonuje ratusz, co pozwoli im od razu przejść do wytężonej pracy – wskazywał Trzaskowski. – Ich doświadczenie będzie kapitałem, który pozwoli Warszawie wykorzystać ich kompetencje – dodał.

Trzaskowski wskazał zastępczynie. Kim są Młochowska i Marcewicz-Jendrysik?

Przypomnijmy, Magdalena Młochowska była podsekretarzem stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji w 2012 roku. Z kolei w 2016 roku została pełnomocniczką prezydenta Warszawy do spraw rozwiązywania problemów lokatorów. Następnie kierowała Biurem Polityki Lokalowej, a w 2021 r. została koordynatorką ds. zielonej Warszawy.

– Odpowiada za najbardziej złożone obszary działania miasta, (...) zna bardzo dobrze administrację, potrafi świetnie koordynować pracę wielu instytucji – mówił na jej temat Trzaskowski.

Marcewicz-Jendrysik była kierowniczką m.in. w Warszawskim Centrum Opieki Medycznej „Kopernik” , a także w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji.

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