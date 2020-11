Dzwoni do Ciebie ten numer? Lepiej odbierz! 22 25 71 145 oznacza telefon od GIS

„Nowy numer 22 25 71 145, z którego nadawany jest komunikat o objęciu kwarantanną osób, które znajdują się w bazie EWP i mają nałożoną kwarantannę” – podał GIS we wtorek 10 listopada na Twitterze. Główny Inspektor Sanitarny przypomina też, że pytania o COVID-19 lub wyjaśnienia statusu kwarantanny należy kierować na infolinię: 22 25 00 115.

twitter

W systemie informatycznym EWP (Ewidencja Wjazdu do Polski) Straż Graniczna zamieszcza informacje adresowe i kontaktowe osób powracających do kraju z zagranicy, objętych obowiązkową kwarantanną. System ten jest również wykorzystywany do przetwarzania danych innych osób podlegających obowiązkowej kwarantannie w związku z epidemią wywołaną zakażeniami wirusem SARS-COV-2, a także osób podlegających izolacji w warunkach domowych, osób, w stosunku do których podjęto decyzję o wykonaniu testu diagnostycznego w kierunku SARS-COV-2, oraz osób zakażonych tym wirusem.

GIS automatycznie informuje o kwarantannie

O uruchomieniu automatycznego systemu powiadamiania o kwarantannie GIS informował już 31 października. „W ramach digitalizacji inspekcji sanitarnej uruchomiliśmy automatyczne powiadomienia o nałożeniu kwarantanny. Z tego numeru osoby usłyszą dedykowany komunikat dotyczący objęcia kwarantanną i możliwości pobrania zaświadczenia” – czytaliśmy w komunikacie, w którym podawano pierwotny, już nieaktualny numer telefonu.

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka

Czytaj też:

W Chinach znów koronawirus. Przenosi się przez mrożonki?